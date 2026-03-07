Registraduría aprobó el traslado de dos puestos de votación en Caquetá por violencia

Por la situación de orden público, la Registraduría informó que junto con la Gobernación del Caquetá y las Fuerzas Militares, decidieron aprobar el traslado de dos puestos de votación para este domingo 8 de marzo.

Se trata de los puestos Doce de Octubre y Santo Domingo, en el municipio de Cartagena del Chairá, en Caquetá.

Ahora, el puesto de votación Doce de Octubre se trasladó a la Institución Educativa El Chairá José María Córdoba y el de Santo Domingo, a Monserrate.

La decisión fue tomada por Gobernación del Caquetá, a través de su secretaria de Gobierno, Leidy Johana García, y las Fuerzas Militares, mediante el brigadier general Sergio Armando Guzmán Jaimes y el subcomandante del Departamento de Policía del Caquetá, teniente coronel Deiver Andrés Pinzón.

El traslado de los puestos se hará por la situación de orden público, tras un análisis durante la sesión extraordinaria de la Comisión Departamental para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales.

Estos puestos se suman a los que se trasladaron en el departamento de Córdoba por la crisis invernal; allí se movieron 22 puestos de votación para garantizar el derecho al voto de los ciudadanos afectados.

Los territorios afectados fueron Montería, Cereté, Lorica, Tierralta, entre otros.