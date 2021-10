Juan Carlos Pereira: "No nos conformamos, aspiramos al título"

Juan Carlos Pereira, volante de Millonarios, dialogó con El Alargue de Caracol Radio sobre la victoria del cuadro 'Embajador' en el clásico capitalino 0-2 frente a Santa Fe. El samario resaltó su regreso a la nómina titular del club y aseguró que, aunque tienen los pies en la tierra, aspiran a conseguir el título.

"Tratamos de hacer lo que entrenamos y en muchos momentos del partido las cosas van muy bien", comentó sobre el nivel actual del equipo.

En lo personal, destacó: "la mejoría se debe a estar entrenándome muy bien, el profe me lo reconoció, vengo haciendo las cosas muy bien en los entrenamientos, en los partidos que he ingresado trato de hacerlo al máximo. Ayer (domingo) se me presentó la oportunidad, sabía que era una responsabilidad muy grande porque era clásico y nosotros necesitábamos ganar. Gracias a Dios las cosas se nos dieron muy bien y pudimos ganar".

De Alberto Gamero, elogió: "el profe, como en algunas ocasiones lo he dicho, es un gran estratega, independiente si hacemos un buen partido nos muestra los errores para que sigamos mejorando, siempre trata de educarnos y dar lo mejor de sí para que sigamos creciendo. Tenemos muchas cosas por mejorar pero que pienso que vamos por un muy buen camino".

"El respaldo del profe hacia nosotros es muy grande, él siempre trata de darnos la confianza a todos para que cuando nos toque estar muy tranquilos y darnos la confianza en el campo de juego", añadió al respecto.

Pereira destacó la situación del torneo actual y el rendimiento de algunos equipos que de entrada no estaba en la baraja de candidatos: "el torneo se ha tornado muy difícil, hay varios equipos que estamos ahí pegados con todos. Hay equipos que vienen haciendo muy bien las cosas, en el caso del Pereira y el Quindío, son equipos que vienen peleando en el descenso y por entrar a los ocho... en las finales las cosas van a ser diferentes".

Mientras que de los objetivos de Millonarios, líder de la Reclasificación, señaló: "Estamos con los pies sobre la tierra, estamos trabajando todos los días para seguir peleando en la parte alta de la tabla, peleando nuestro liderato y nuestra Reclasificación. No nos conformamos, queremos mucho más y aspiramos al título también".