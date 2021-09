José Ortíz: "Desde que haya opción, siempre hay esperanza"

José Ortíz, defensa de Independiente Santa Fe, dialogó con El Alargue de Caracol Radio, donde se mostró esperanzado con una posible clasificación del cuadro 'Cardenal' en el grupo de los ocho, destacando el cambio que ha tenido el equipo con la llegada del técnico Grigori Méndez.

Del reciente triunfo como visitantes ante el Pasto, comentó: "tratamos de hacer un fútbol inteligente, que en estos últimos partidos hemos venido haciendo, desafortunadamente no se nos habían dado los resultados. Salimos contentos, ya necesitábamos una victoria".

Mientras que de los puntos que se les escaparon sobre el final ante América y Alianza Petrolera, mencionó: "ese partido contra América, contra Alianza Petrolera, fueron partidos que estuvimos arriba en el marcador, lastimosamente nos hicieron un gol rápido, nos empataron. Ahorita estamos tomando una idea de juego, lo más rescatable de todo eso es la actitud, el cambio que se ha visto en esas adversidades cuando nos han hecho gol".

De la llegada de Grigori Méndez, Ortiz resaltó: "el profe vino con una idea de juego no muy cambiante, sino de mantener lo que había venido realizando el entrenador anterior, automáticamente se cambia de entrenador, los jugadores cambian su idea. Antes estábamos en no tener la plelota, ahora tenemos la pelota, el equipo no se desespera, estamos tratando de hacer lo que el entrenador quiere".

El defensa de 22 años se ha consolidado como titular junto a Fainer Torijano, de quien comentó: "lo más importante es aprender a conocer a los compañeros, entre más rápido te acoples con ellos, empiezan a salir las cosas muy bien. Torijano es un jugador de mucha experiencia, mantenemos mucha comunicación ahí, él me habla y yo le hablo".

Finalmente, Ortíz se mostró esperanzado con lograr la clasificación, pese al mal arranque del equipo. "Nosotros somos conscientes que esto del fútbol es muy cambiante, uno se pone a ver la tabla, ahora ganar un partido, dos partidos y se mete a la pelea, lo que menos uno debe hacer es bajar los brazos, desde que haya opción, siempre hay esperanza. Tanto la actitud mía como la de mis compañeros siempre ha sido la misma, siempre hemos querido ganar y hacer las cosas bien. Somos conscientes que ganando el partido que viene nos ponemos las cosas mejor".