Farid Díaz: "Los laterales izquierdos no están en un buen momento"

El futbolista colombiano, Farid Díaz, que milita en el fútbol paraguayo, en el Nacional de la primera división, habló con El VBar de Caracol Radio y analizó el partido de la Selección ante el equipo 'guaraní', destacando a la vez, la falta de jugadores que se desempeñan como lateral izquierdo, posición que él conoce muy bien.

Díaz, quien hizo parte de la Selección en las Eliminatorias al Mundial de Rusia y estuvo en el campeonato del mundo, se refirió al empate 1-1 de Colombia ante Bolivia en La Paz.

"El plan es ganar, pero si no puedes ganar, al menos sumar en un aplaza difícil como lo es Bolivia, el punto sirve si se puede sacar buenos resultados en los otros dos partidos", dijo.

Respecto a la crisis de laterales que se vive no solo en Colombina, sino en el mundo, y que de hecho, el técnico Reinaldo Rueda ha recurrido a jugadores que no son naturales, Díaz comentó.

"Los laterales no están en un buen momento, no están su mejor momento, las veces que Tesillo lo ha hecho lo ha hecho bien, todo el mundo no va a tener todos los partidos buenos, si él está funcionando, lo va a seguir colocando. A medida que los laterales estén en un buen nivel y óptimos para jugar, (Rueda) les va a dar la oportunidad, si no, se la juega con Tesillo", expresó.

"Eso no es un tema nuevo en hace rato se viene tocando que no hay laterales en Colombia, muy pocos y seguirá siendo así. No todos los jugadores quieren jugar de lateral, es un puesto complicado y el que tenga la oportunidad que lo aproveche al máximo. A todo mundo no le gusta marcar, y el lateral tiene que marcar y atacar, uno como jugador siempre va a querer atacar y marcar goles yo pienso que es porque no les gusta defender. La mayoría de los laterales no marcan, solo quieren atacar", agregó sobre dicha posición.

Por último, se refirió al juego contra Paraguay, destacando las fortalezas del equipo 'guaraní' y lo que Colombia podría aprovechar.

"Paraguay tiene jugadores buenos, con recambios. El futbol aéreo es fundamental para ellos. En la parte de arriba podemos tener ventajas por la rapidez de los jugadores, hay que aprovechar los espacios que den. Ellos están necesitados, se trata de tener paciencia y aprovechar los momentos que tengamos", finalizó