Joel Silva: "Tengo el deseo y las ganas de volver al fútbol colombiano"

El portero paraguayo, Joel Silva, de recordado paso por Deportes Tolima entre 2015 y 2018, dialogó con el Carrusel de Caracol Radio sobre su presente, además, hizo un breve análisis del juego por Eliminatorias entre Paraguay y Colombia, así como reveló su deseo de volver al fútbol cafetero.

Silva de 32 años, que actualmente se encuentra en Deportivo Capiatá, analizó el juego contra Colombia que tendrá su selección en Asunción: "Va a ser un partido muy difícil. La obligación la tiene la selección paraguaya de ganar de local porque hoy perdió de visitante (Ecuador), está lejos de la tabla y va a ser difícil. Colombia empató en la altura también".

Sobre la actual situación de la selección paraguaya, Silva comentó: "La selección está en un proceso de recambio y eso está costando, no está siendo lo que fueron los jugadores anteriores; es una etapa complicada donde no se han conseguido los resultados y por eso la situación de la selección no es tan buena. Se está trabajando pero todavía no hay buenos resultados".

Finalmente, habló de su deseo de volver al fútbol colombiano, donde fue llegó a una final con el Deportes Tolima en 2016.

"Tuve dos ofertas de Colombia pero no pude viajar por la pandemia. La idea es volver, espero en diciembre recibir otra oferta, porque el deseo mío es volver al futbol colombiano. Estuve hablando con la gente de Bucaramanga y Rionegro, pero por la pandemia no pude viajar. Espero poder recibir otra oferta, porque tengo ganas de volver al fútbol colombiano, es el objetivo regresar el otro año", finalizó.