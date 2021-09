Baldivieso: "En el segundo tiempo Colombia sintió qué es jugar en La Paz"

El extécnico de la Selección Boliviana, Julio César Baldivieso, dialogó con el Carrusel Caracol luego del juego entre el equipo del 'altiplano' y Colombia 1-1. El entrenador, hizo un análisis del partido y también criticó a su federación por mantener al técnico venezolano, César Farías.

Sobre el partido, el entrenador, comentó: "Por momentos Bolivia tuvo supremacía, sobre todo en el segundo tiempo. Me sorprendió la salida de Quintero, porque era el que manejaba los tiempos de Colombia. No supieron aguantar el resultado y es un empate que le cae bien a Colombia y para Bolivia es una derrota".

"Pensé que Colombia iba a jugar un poco menos, propuso un buen futbol por momentos, en contraataques importantes donde futbolistas no estuvieron en tarde brillante. En el segundo tiempo sintieron jugar en La Paz y Bolivia no tuvo la tranquilidad para abrir el marcador o descontar, perdió la pelota Colombia y Bolivia se hizo en el partido", agregó.

Respecto a los jugadores bolivianos, destacó: "Nosotros no tenemos futbolistas como ustedes, Argentina o Brasil, jugando en las mejores ligas del mundo, el más destacado juega en Brasil en la segunda división. Ustedes tienen jugadores de mucha jerarquía y a la liga de acá le hace falta intensidad".

Finalmente, Baldivieso hizo una crítica a la Federación Boliviana de Fútbol y al entrenador venezolano César Farías.

"El técnico de Bolivia debería ser un técnico nacional, que conozca la idiosincrasia de los futbolistas del medio y no experimentar como está haciendo la dirigencia hoy en día, yo no veo un cambio en Bolivia para bien. Lo que pasa con Farías es digno de un análisis ha jugado 19 partidos y ha ganado dos. No sé si Farías debería ganar millones de dólares, nisiquiera tenemos un campo deportivo como federación y Farías gana un montón de dinero. Creo que los dirigentes se equivocaron".