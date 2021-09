Roger: "Teníamos los puntos asegurados. No es un buen resultado"

Roger Martínez fue una de las figuras del partido, además de marcar el gol en una jugada individual, fue el futbolista más incisivo. No obstante, el jugador del América de México no quedó del todo satisfecho con el resultado obtenido logrado en La Paz, luego del empate a un gol que propició Fernando Saucedo.

El futbolista cartagenero habló en la rueda de prensa luego de finalizado el juego e hizo su análisis de su partido, del resultado y del conjunto en general.

"Teníamos los puntos asegurados pero el rival hizo méritos para empatar. Fue una jugada desde medio del área y consiguieron el empate. No es un buen resultado. Era un partido muy difícil, teníamos los 3 puntos asegurados, pero tuvieron una y entró y perdimos dos puntos importantes, también ganamos uno, pero hay que salir adelante", dijo.

"La altura es un poco difícil, pero por la selección siempre se tiene que sacar el 200, 300 y hasta el 500% en la altura. Sacamos un punto importante y ya pensando en lo que se viene", comentó

Sobre su partido, donde convirtió un gol 'maradoniano' en una jugada personal por sector derecho, destacó.

"Cada futbolista tiene que estar preparado para cuando le toque, hoy me tocó a mí y estoy agradecido por el gol, por el partido que hice y porque Colombia dejó todo en la cancha y ahora hay que pensar en lo que se viene. Fue una jugada que estuve buscando todo el tiempo en el partido, se me dio ahí y una vez que me saqué uno de encima, le di para adelante hasta que se abrió el espacio de darle al arco".

Martínez de 27 años, finalizó: "Fue un partido inteligente, el cual el profe nos dijo que aguantáramos y cuando tuviéramos la oportunidad, atacáramos, eso hicimos. Muy contento por el gol, pero se va uno con el sabor agridulce, lo cual era tres puntos, pero es un punto también importante y hay que pensar en lo que se viene".