David Loaiza: "Ahora más que nunca sueño con estar en la Selección"

David Loaiza, volante del Independiente Medellín y convocado al morfociclo de la Selección Colombia por Reinaldo Rueda, mostró su ilusión por ganarse un lugar en la convocatoria definitiva para los próximos duelos de Eliminatorias. El antioqueño también habló de la actualidad de su equipo en la Liga.

"Personalmente muy bien, desde un principio lo dije, fui a aprender más, cada día uno quiere mejorar, y a mirar cómo trabaja el profe. Agradecido con el profe por la oportunidad que me dio y respaldarlo de la mejor manera", comentó sobre su experiencia en esta semana de trabajos en Bogotá con Rueda.

Del estratega vallecaucano resaltó: "Como cualquier entrenador siempre quiere tener la posesión del balón, quiere defenderse con el balón, nos inculcó mucho la definición, es lo que carece la Selección. Nos inculcó tener el balón, más por el partido que vamos a tener en la altura".

Mientras que se mostró esperanzado con la posibilidad de ser citado para los próximos juegos camino al Mundial de Qatar 2022. "Ahora más que nunca uno sueña más, se ilusiona mucho más, porque uno lo veía lejano por el momento que están pasando los jugadores en Europa. Uno día a día tiene que mejorar más y ratificar este llamado. Siempre he soñado y querido vestir los colores de la Selección Colombia en un partido oficial".

Pese a ello, no ocultó su sorpresa por haber sido tenido en cuenta para este morfociclo. "Sorprendido total, uno desde pelado siempre sueña con ir a una Selección, pero no me lo esperaba en este momento. Soy consciente del trabajo que estoy haciendo, siempre trato de mejorar".

Del presente del Medellín en la Liga, comentó: "nos urge ganar, pero en nuestra cabeza muy tranquilos y confiando mucho en nuestro trabajo y lo que nos inculca el profe. Hay que salir de este bache, un empate es sumar pero no se suma mucho a la hora de la verdad".

Y del partido de esta fecha ante el América, concluyó: "Es un partido complicado ante un rival complicado y un técnico complicado".