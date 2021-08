"Llegamos a un acuerdo donde todos perdimos y a la vez ganamos"

César Pinzón, abogado del Cortuluá, dialogó con El Alargue de Caracol Radio sobre la solución al pleito entre el equipo vallecauno y Atlético Nacional por el caso de Fernando Uribe. Para Pinzón, todos perdieron pero a la vez ganaron, por el bien del fútbol colombiano.

Las claves para llegar a un acuerdo para el abogado fue haber hecho todo "con respeto y saber llevar las cosas, con el diálogo se pudo llegar a un feliz acuerdo. Así son todos los pleitos, no son fáciles y cada uno tiene su posición".

Para Pinzón ambas partes perdieron y al mismo tiempo ganaron tras llegar a un acuerdo. "Llegamos a un acuerdo donde todos perdimos pero a la vez ganamos, en el sentido que se solucionó algo para el bien de la institución y del fútbol colombiano".

"Para un arreglo todos tienen que dar el brazo a torcer, afortunadamente las cosas se dieron y al fin se pudo cerrar este capítulo, que es bueno, porque cuando hay un conflicto, este conflicto puede darse para solucionar varias cosas", añadió al respecto.

César Pinzón destacó la defensa de Nacional en este caso: "uno tiene que defenderse de las situaciones como lo hizo Nacional y estaba en todo su derecho. Uno tiene que pelear hasta las últimas instancias que se hicieron. Nosotros con mucho respeto, de esa misma forma que ellos actuaron, nosotros respondimos".

El abogado de Cortuluá comentó por qué considera que no fue una ganancia para el club: "uno cuando no tiene nada es ganar, pero ganar es desde el 2018 que sale el fallo, eso es ganar. Fue un tiempo de casi cuatro años de ir a audiencias hasta llegar a Perú, al TAS. Aquí vamos a ganar todos en qué sentido, los equipos van a mejorar el día de mañana cuando se vayan a comprometer a funciones que no pueden cumplir".

Finalmente, explicó que los equipos deben someterse a los estatutos establcidos: "El fútbol prevalece en una cosa que es una institución privada, donde los 35 afiliados aprueba unos estatutos, aprueban unos reglamentos y a eso está sometido uno. No es que esté por encima de la justicia ordinaria, porque por encima del país y el orden público no puede estar ninguna institución".