Padre de la boxeadora Jenny Arias: "Ella da la vida por mí y su familia"

La boxeadora Jenny Arias conmovió a todo un país este martes luego de perder su combate por los cuartos de final en la categoría 57 kg ante la filipina Nesthy Petecio, ya que al terminar la prueba y dar declaraciones, confesó que quería ganar una medalla olímpica para poder mandar a operar a su padre Luis Arias de un déficit neurológico que le impide caminar.

Horas más tarde, Guillermo Herrera, nuevo ministro del Deporte, se comprometió en 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio a ayudar a la boxeadora con la cirugía de su padre. Posteriormente, la Clínica Los Rosales de Pereira también se mostró interesada en brindarle el apoyo con la intervención.

El padre de la deportista, Luis Arias, dialogó con El VBar de Caracol Radio y confirmó que desde la clínica ya se pusieron en contacto con él para comenzar los preparativos de la cirugía.

"Ya me han comentado que de la Clínica los Rosales se van a hacer cargo de los exámenes y la cirugía que tienen que hacerme. Estoy muy contento por eso, porque que las cosas van por buen camino", dijo.

Sobre su hija, destacó: " A mi hija le daría un abrazo, un beso en la mejilla y le daría mis agradecimientos, le diría que eche para adelante porque va por el mejor camino. Es más de lo que estoy hablando, da la vida por mí y la familia, todo lo que se consigue lo deja acá", expresó.

También manifestó que vio la pelea y que no fue el resultado que se quería: "Tenía fe en ella, pero las cosas no sucedieron como uno quiere que pasen", comentó antes de finalizar diciendo que todavía no conoce cuándo será su intervención quirúrgica y confiando que será pronto.