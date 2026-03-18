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18 mar 2026 Actualizado 17:30

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🔴 EN VIVO: Siga el minuto a minuto de Barcelona Vs. Newcastle, por un cupo en cuartos de Champions

La serie se encuentra empatada 1-1 tras el juego de ida disputado en territorio inglés.

Joe Willock del Newcastle United, y Pedri, del Barcelona, ​​disputan el balón en St. James' Park, Newcastle. (Foto de Richard Sellers/PA Images vía Getty Images) / Richard Sellers - PA Images

Joe Willock del Newcastle United, y Pedri, del Barcelona, ​​disputan el balón en St. James&#039; Park, Newcastle. (Foto de Richard Sellers/PA Images vía Getty Images)

Barcelona y Newcastle definen en el Camp Nou, este miércoles, uno de los ocho equipos clasificados a los cuartos de final de la Liga de Campeones. La serie se encuentra empatada 1-1 tras lo que fue el juego de ida la semana pasada en el Saint James Park.

El encuentro pasado, disputado en territorio inglés la semana pasada, se definió en los minutos finales. Harvey Barnes abrió el marcador a los 86 minutos; mientras que Lamine Yamal igualó en un lanzamiento desde el punto penalti a los 90+6 minutos.

El ganador de esta serie se estará enfrentando al vencedor de la llave entre Tottenham y Atlético de Madrid, serie que ganan los Colchoneros 5-2 en el marcador global.

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Cristian Pinzón

Cristian Pinzón

Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...

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