¡Joyita libre! 4 veces Botín de Oro y 189 goles: ¿Quién fichará a Ayron del Valle?

Ayron Del Valle fue dos veces campeón y dos veces máximo goleador de Liga con la camiseta de Millonarios. (Cortesía Dimayor) / Camila Díaz

Ayron Del Valle es sinónimo de gol. A sus 37 años, el delantero cartagenero está muy cerca de superar la barrera de los 200 goles, sumando cuatro Botines de Oro a lo largo de su carrera deportiva.

Del Valle, que comenzó su carrera deportiva en Expreso Rojo en el 2006, ha defendido las camisetas de equipos de la talla de Millonarios, América de Cali, Independiente Medellín y Once Caldas, destacando en el fútbol internacional en Querétaro de México y Selangor de Malasia.

Una de sus mejores versiones se dio en Millonarios, donde ganó la Liga del 2017-II y la Superliga del 2018. Adicional a ello, fue dos veces máximo goleador del campeonato, registrando un total de 51 tantos.

Su paso por América tampoco fue desapercibido, sumando un total de 30 anotaciones y registrando un Botín de Oro más para su palmarés.

De Valle sumó experiencia internacional en los últimos tres años, manteniendo intacta su vigencia goleadora, tanto en Sudamérica como en Asia. En este continente, obtuvo una cuarta Bota de Oro, durante su paso por el Selangor FC de Malasia, en el cual registró 25 anotaciones en Liga.

Su paso por el Always Ready no fue menor a las expectativas, disputando la Copa Sudamericana y registrando goles en el torneo local Boliviano.

Actualmente, Ayron del Valle registra 189 anotaciones, presentándose como una cuota de experiencia y goleadora para reforzar cualquier equipo del fútbol colombiano, luego de lo que fue su más reciente paso por el Alianza FC de Valledupar.