Milano-Torino: ¿Cómo les fue a los colombianos en la carrera?

Se cumplió la edición número 106 de la clásica Milano Torino que comenzó en Rho y terminó en Superga en Turín tras un recorrido de 174 kilómetros y en la que los favoritos no decepcionaron. El ganador de la carrera fue Thomas Pidcock tras 3:48:45 horas.

En el segundo lugar terminó Tobias Halland Johannessen y Primoz Roglic completó el podio. Fue una carrera que tuvo su máxima emoción en los últimos kilómetros cuando comenzó el Bivio de Superga de 4.3 kilómetros al 9 por ciento de inclinación.

Aquí, ya el pelotón había alcanzado la fuga y también allí Primoz Roglic atacó para intentar irse en solitario, el corredor del Red Bull Bora Hansgrohe fue ayudado por su compañero Giulio Pelizzari que lo acompañó hasta unos metros antes de pasar la primera cima en Superga.

Tras pasar, varios corredores se unieron al esloveno, entre ellos Jan Christen, Jefferson Cepeda, Carlos Verona, Thomas Pidcock y Cian Uijtdebroeks, pero, en un gran movimiento Primoz volvió a tomar ventaja sobre todo el grupo.

A falta de seis kilómetros, era Adrien Boichis el que tomó la delantera y Roglic se unió al grupo, pero en plena subida otra vez el grupo estuvo compacto. En esta instancia había mucho protagonismo del Movistar con Uijtdebroeks que recibió la ayuda de los colombianos.

Al final solo cinco corredores quedaron para disputar el título y de ellos el que hizo el ataque final fue el británico que aprovechó tres pedalazos para dejar atrás a sus rivales y le dio una vez más la carrera a su país.

¿Cómo le fue a los colombianos en la Milano Torino?

En esta competencia participaron Diego Pescador y Einer Rubio de Movistar Team, Santiago Umba del Solution Tech Nippo Rali y Martín Santiago Herreño, del Bardiani.

Pescador y Rubio trabajaron para su compañero Uijtdebroeks que terminó quinto a 13 segundos del ganador. Justamente, el mejor colombiano en la clasificación general fue Pescador que llegó en el puesto 27 a 1 minuto y cinco segundos.

Rubio llegó dos puestos después y con el mismo tiempo de su compañero de escuadra. Por su parte, Martín Herreño fue 55 a 3 minutos y ocho segundos y Santi Umba quedó en el 86 a 5 minutos y 2 segundos.