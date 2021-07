Yeni Arias tras promesa de ayudar a su papá: “Es la mejor medalla de mi vida”

Yeni Arias, boxeadora colombiano que conmovió al país luego de perder su combate en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos ante la filipina Nesthy Petecio, por la categoría de los 57 kilogramos, y posteriormente romper en llanto tras comentar que buscaba una medalla para costear una cirugía para su padre, recibió una gran noticia en los micrófonos de 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio.

En plena entrevista y diálogo con el nuevo ministro del Deporte, Guillermo Herrera, este se comprometió a ayudar desde su Ministerio a costear la cirguía de su padre.

"No me alcanzó para darle el triunfo a Colombia con la medalla, pero ustedes me dan la medalla más grande que me puede dar la vida", comentó emocionada Yeni, quien se reunirá con el ministro Herrera tras su arribo al país de Tokio 2020.

"Sí estaba muy baja de ánimos, pero ustedes me han hecho un sueño realidad en este momento con la promesa de ayudar a mi padre", añadió emocionada la boxeadora colombiana.