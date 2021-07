Córdoba: "Así como la sociedad avanza, el fútbol no se puede quedar atrás"

La futbolista colombiana y activista social, Vanessa Córdoba, dialogó con El VBar de Caracol Radio con ánimo de la iniciativa impulsada por el medio, Juego Limpio. Entre tanto, la arquera se refirió a casos puntuales donde el fútbol debe avanzar, como por ejemplo el gesto obsceno del arquero Emiliano 'Dibu' Martínez en la tanda de penales contra Colombia.

Córdoba, que se acaba de incorporar al Queretaro de la Liga MX Femenil de México, habló de lo que la llevó a implicarse en la rama social del fútbol.

"Uno de los momentos más felices de mi carrera fue cuando comencé a ver la otra cara del fútbol, la del lado social, ahí entendí que el fútbol va más allá de lo que pase en la cancha. El fútbol nos pone en situaciones de presión, donde se tiene que lidiar con la frustración y ver como esto cómo ha ayudado al deporte, para mí fue magnífico", dijo.

Además, destacó que así como el fútbol masculino ha ayudado a muchos niños a dejar las calles, espera que las niñas encuentren nuevas figuras a seguir para que también escojan el camino del deporte.

"Me gusta una frase de Valdano: 'fútbol como escuela de vida'. Uno pasa por muchas situaciones personales, en la cancha, por fuera, cosas donde uno no tiene el control, como por ejemplo jugar o no, es criterio de una persona o tres. Estos pequeños detalles que creemos se quedan en la cancha aplican para toda la vida. Antes de ser deportistas somos seres humanos y si esto puede ayudar a que más niños puedan soñar, que el fútbol femenino invite a que las niñas dejen de soñar en abstracto y tengan más ejemplos que seguir, seguramente iremos logrando que más niñas se alejan de las calles", comentó.

Del mismo modo, habló de la transformación o el avance que debe hacer el fútbol, así como lo ha venido haciendo la sociedad. Con base en lo anterior, habló del gesto hecho por el portero Emiliano Martínez ante Colombia.

"En el tema del portero de Argentina, el que hable con el jugador en el momento de los penales, es normal, el problema es el gesto que hace después. Muchos exjugadores han salido a decir que les tocaba a ellos, pero que les toque, no significa que sea lo correcto. No podemos normalizar la violencia que hay", expresó.

Por último, agregó un comentario sobre el acto positivo de la arquera de Deportivo Cali, Carolina Arias, quien en un juego de la Liga Colombiana le dijo a los árbitros que, "si una de mis jugadoras los insulta o les dicen algo, me avisan para yo reprenderlas y decirles que no lo hagan".

"Lo de 'Caro' Arias me pareció maravilloso, he tenido la oportunidad de compartir con ella y siempre saca adelante el tema del respeto, sobre todo en equipos tan jóvenes, que lo empiece a inculcar. Así como la sociedad avanza, el fútbol no se puede quedar atrás", finalizó.