Alex Mejía: "Nacional no fue transparente y Santa Fe me abrió las puertas"

"Pasaron cosas y no me podía quedar esperando. Santa Fe me abrió las puertas", fue una de las frases que dijo Alexander Mejía en El Vbar. El volante vivió toda una novela en las últimas semanas con respecto al que sería su nuevo club.

"Lo de Junior desafortunadamente no se dio. Lo de Nacional con todos los inconvenientes que el club atraviesa y esa restricción de inscripción de jugadores, estuve siempre en comunicación con ellos. Habíamos llegado a un acuerdo, pero desafortunadamente no se pudo. Entro en comunicación con Santa Fe y todo fue muy fluido", dijo Mejía

El colombiano viene de actuar en Libertad de Paraguay y agregó: "tomé la decisión de venirme del exterior porque quiero jugar y quiero tener participación. El recibimiento aquí en Santa Fe ha sido extraordinario, desde el primer día que aterricé, y ayer que hice todos los exámenes médicos y me puse a disposición del cuerpo técnico."

Alex Mejía estuvo entrenando en Armenia con una persona que lo ha ayudado a lo largo de su carrera, incluso una vez que tuvo una lesión de tobillo. En cuanto a la altura reconoció que debe acoplarse más y por eso el cuerpo técnico le pidió otros días más de entrenamiento y seguramente no estará el sábado ante el Cali.

En cuanto al tema con Nacional, Mejía profundizó: "Hoy por respeto a Santa Fe yo quisiera no opinar del tema. Igual la gente que está conmigo alrededor sabe de todo el esfuerzo que hice. Siento que en algún momento de pronto no fueron transparentes conmigo, pero me queda mi conciencia tranquila. Yo más que nadie sé del problema que pasa Nacional y de la manera con la cual me transmitieron sus opiniones y obviamente las respeto. Al final decidieron que era difícil. Yo le agradezco a toda la hinchada porque el cariño es mutuo".

Alex Mejía se mostró feliz por estar en Bogotá: "hoy voy a defender otros colores, quiero entregar todo por Santa Fe. Me han recibido muy bien y eso me pone feliz y también a mi familia". Por último elogió el trabajo de Harold Rivera y la intensidad con la que trabaja. "Estoy feliz. Disfrutar en El Campín con Santa Fe es el objetivo nuestro".