Olarticoechea: “Me encantó la Selección Colombia, en especial Luis Díaz”

El exfutbolista argentino y exdirector de la selección de futbol de ese país, Julio Olarticoechea, habló con el Carrusel Caracol sobre la obtención del título de la Copa América por parte de su país ante Brasil en el Maracaná. Además, resaltó la labor de futbolistas como Di María y Messi; y en Colombia, Luis Díaz y Juan Cuadrado.

Sobre la coronación de Argentina, se mostró emocionado, más que por el título, por la revancha que tuvieron Messi y Di María.

"Contento por la selección, pero más que nada por Messi y Di María. Di María fue muy criticado acá en Argentina, cuando él se desgarra en Rusia 2018, acá le pegaron mucho y el que no jugó al fútbol no se da cuenta de detalles. Él por querer llegar bien, se perjudicó, pero por las ganas. Me pone contento que haya hecho el gol y hayamos ganado con su gol", dijo.

Sobre el equipo que parece haber encontrado el entrenador Lionel Scaloni, comparó el cambio generacional con el vivido por Argentina, pasando de un equipo diferente del Mundial del 86 al de 1990.

"Hay un recambio, como nos pasó a nosotros en el mundial 90, donde vino la nueva camada y fuimos subcampeones. En el mundial 90 hicimos uno de los mejores partidos, ante el candidato y local, Italia, algo parecido a lo que ocurrió. Argentina se plantó para jugar de contra y no dejó que Brasil hiciera su juego, ganó con justicia en un mundial parejo", comentó.

También se refirió a otras selecciones, que a pesar de haber conformado buenos planteles, no se les dio un título: "Siempre han pasado grandes selecciones y no pudieron llegar a ese séptimo partido y ganarlo, lo que quiere decir que no es fácil, no se alinearon los planetas; hay que tener suerte, no fallar, muchas circunstancias que se tienen que dar. Y en esas grandes selecciones, algunas fallaron y no pudieron, pero quedaron en la historia".

Por último, destacó la labor de la Selección Colombia, haciendo énfasis en Luis Díaz y Juan Guillermo Cuadrado.

"Me encanta la Selección de Colombia, tienen grandes jugadores. Díaz me encantó, no lo tenía porque juega en Portugal y no veo mucho fútbol de allá. Contra Argentina la rompió y contra Perú fue tremendo, juega similar a mí, como me gusta. Como mete diagonales, los jugadores que juegan por afuera tienen que hacer algo distinto, la verdad me gustó. Y Cuadrado ni hablar.", finalizó.