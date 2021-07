Perder desde el inicio y lo que debe mejorar Colombia en Eliminatorias

La Selección Colombia cayó eliminada en la semifinal contra Argentina. Muy temprano, al minuto 7, Lionel Messi hizo de las suyas y una definición de Lautaro Martínez puso las cosas a favor de la Albiceleste.

Aunque Luis Díaz hizo un show fantástico y alcanzó el empate para Colombia gracias a un gran pase de Edwin Cardona, los penales no fueron positivos para los dirigidos por Reinaldo Rueda y en la definición cayeron eliminados a manos del portero Emiliano Martínez y sus compañeros.

Luis Fernando Suárez, técnico colombiano y quien acaba de asumir el cargo de DT de la Selección de Costa Rica, aseguró que lo mostrado por Colombia en la Copa América es positivo, sobre todo por haber sido el debut oficial de Reinaldo Rueda.

"Hay que resaltar que tenemos técnico y eso es bueno, sobre todo en el primer tiempo fue bueno, pero en el segundo fue mejor. Me gustaron los cambios, hay que hablar bien de lo que hizo Reinaldo. Para un futuro cercano tenemos que estar tranquilos", explicó Suárez.

No obstante, el entrenador destacó que la desconcentración de Colombia en los primeros minutos del partido hicieron que se tuviera que cambiar el planteamiento, al ir perdiendo desde el inicio, un aspecto que se debe mejorar de cara a las Eliminatorias.

"No podemos desatender tan rápido el juego, no nos pueden hacer un gol para empezar a remar desde el minuto 5 con un gol en contra, en ese sentido tenemos que trabajar", dijo.

"Un poco de este partido con Argentina nos desinfló en esos inicios de encuentro. Los colombianos somos una situación de desatención tan grande que nos marcan rápido, eso es de la cabeza, en ese sentido tenemos que mejorar bastante, ahí está la clave. Tenemos que estar desde el inicio, no podemos perder ningún minuto, no podemos lamentarnos después y empezar desde el minuto 10 a rehacer lo que no debería", agregó.

A su vez, Suárez resaltó que Colombia mostró mucho más fútbol en los últimos dos partidos que disputó, contra Uruguay y Argentina, por lo que se nota el compromiso de los jugadores y el cambio que se está teniendo con Rueda al frente.

"Me gustaron los últimos dos partidos por la seriedad y el grado de compromiso de los jugadores para ser iguales que Uruguay y Argentina. Recalco el compromiso de los jugadores y el técnico, me parece que ha conseguido hacer una cohesión de grupo muy importante", afirmó.

"Hay jugadores con muy buena capacidad, con buena experiencia. Los jugadores me parece que son mucho más libres para jugar en su puesto con Reinaldo, eso a futuro es muy interesante lo que puede darse con la Selección", añadió.