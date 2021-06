Pinto: "No he recibido llamada del Bucaramanga. Tengo ofertas del exterior"

Jorge Luis Pinto, técnico santandereano que, según el presidente del Atlético Bucaramanga, es pretendido por el cuadro 'Leopardo', comentó, en diálogo con El Alargue de Caracol Radio, que a la fecha no hay recibido ninguna oferta de parte del equipo y añadió que en este momento estudia algunas propuestas internacionales.

"Yo nunca he recibido una llamada, sinceramente le digo, habría que mirar la idea y comparar, tengo otras cosas internacionales por allá cercanas ha donde he estado, tenemos que valorar", comentó Pinto sobre el interés del Bucaramanga.

Y concluyó: "Pero bueno, sería bonito una experiencia pues en la tierra".

Entretanto, Pinto analizó a Uruguay, el próximo rival de la Selección Colombia en los cuartos de final de la Copa América. "Uruguay es un equipo de momentos buenos y momentos malos, a veces no juega al fútbol pero tiene potencia, tiene área, juega vertical, juega directo. Es un equipo que los contragolpes los explota muy bien y cuando se agrupa defensivamente sabe bloquear al contrario y quitarle la pelota".

"Son jugadores hechos, pero no le he visto un buen nivel futbolístico, me parece que a Uruguay le cuesta atacar cuando va perdiendo un partido, si tiene uno al suerte de irse por delante, me parece que va a sacar mucho provecho", concluyó sobre su debilidad.

Haciendo un balance de la Eurocopa y de la Copa América, comentó: "hay buenas cosas, hay equipos irregulares, hay equipos que han venido tomando forma como Argentina y otros que se han ido cayendo, Chile ha sido muy irregular":

"Y en Europa, pues muy bueno las sorpresas, Suiza desmotró que con dinámica, sosteniendo el ritmo del partido, jugando los 120 minutos me parece que hizo cosas extraordinarias. Me sorprendió el desbaratado equipo que vi de Francia", añadió.

Finalmente, de si en Europa están por encima de América, comentó: "en el talento nosotros seguimos dominando, allá no hay un jugador como Neymar o Messi, hay otros aspectos que están influyendo mucho".