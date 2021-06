Jhonny Ramírez: "Si Millos busca aprovechar la altura, debe tener el balón"

El exfutbolista colombiano Jhonny Ramírez, que vistió las camisetas de Millonarios y Junior, habló con El Carrusel Caracol de Caracol Radio sobre la definición entre estos dos equipos de la primera semifinal de la Liga Colombiana, serie que lidera el equipo barranquillero 3-2 y que termina este domingo en Bogotá.

En principio, se refirió a su cercanía con la institución 'embajadora' luego de "hacer historia" al conseguir la estrella 14.

"Estuve mucho más tiempo en Junior, me tocó luchar contra decisiones técnicas que no compartía, tuve la oportunidad de quedar en la historia de Junior pero no fue así porque perdimos algunas finales, con Millonarios sí hicimos historia al conseguir la estrella 14, que fue como lo más especial en mi carrera y por eso hay un cariño, por el trato de la gente hacia a mí en el equipo azul", dijo.

Entrando más en el partido de este domingo, definición de la primera semifinal entre ambos equipos, destacó que ambos clubes siempre van a estar en contra de las condiciones de las ciudades a las que van de visitantes.

"Tuve la oportunidad de jugar semifinales en los dos bandos. Los de Barranquilla sufren o les molesta, no son conformes cuando les toca venir a la altura, hay temor. Lo mismo cuando uno va de Bogotá a Barranquilla, es muy complicado por el calor, la humedad. Junior es de los mejores equipos que tiene Colombia, Millonarios es un equipo un poco más joven, este encuentro se ha venido repitiendo, atractivo por lo que se vive, fue un partido agradable, esperamos que en Bogotá sea lo mismo", expresó.

Del mismo modo, se refirió a la localía con la que cuenta Millonarios como ventaja para definir la serie, así como el favorito de la otra llave entre Equidad y Tolima.

"Esta ventaja para Millonarios es buena, tiene que provechar su localía, por la sagacidad del profe Gamero, que sabe leer las virtudes y puntos negativos. Me quedo con Millonarios que puede pasar esta fase. En la otra llave veo más fuerte a Equidad, con un técnico que tiene mucha experiencia y mucha confianza manejando a Equidad", manifestó.

Por último, destacó que aunque Junior tiene ventaja de un gol, Millonarios debe estar concentrado y mantener la posesión de la pelota.

"Los goles tampoco dicen mucho en ciertos momentos. En 2011 Millonarios le hace 3 en Bogotá a Junior y uno pensaría que era fácil para el equipo ir a Barranquilla, y le revierte el resultado. Cuando hay un resultado menos abultado es de ser inteligente y manejar, si le vas a regalar la pelota al rival es muy difícil, el fútbol de Millonarios es para desgastar, para desequilibrar. Si Millonarios quiere aprovechar la altura debe manejar la pelota", finalizó.