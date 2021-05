Debate: ¿Será Atlético Nacional la buena cara de Colombia en Libertadores?

Andrés Saldarriaga y Dumar Rueda, exjugadores de Atlético Nacional, hablaron en El Alargue de Caracol Radio sobre las oportunidades que tiene el equipo 'verdolaga' de avanzar de fase en la Copa Libertadores. Además se refirieron al estilo de juego y a los problemas institucionales.

Saldarriaga aseguró que el estilo de juego practicado por Alexandre Guimarães no es del agrado de los hinchas, sin embargo cree que hay que darle tiempo al entrenador, "Es difícil porque es un estilo que no es de total agrado de la hinchada. Pero estoy haciendo fuerza para pasar de ronda y que en el camino se encuentre un mejor fútbol".

Por su parte, Dumar Rueda expresó que desde hace algunas temporadas el equipo no luce "sólido" en algunas zonas del campo de juego, "Con los dos últimos técnicos, Nacional no ha mostrado un buen fútbol y eso que ha tenido buenos jugadores".

Por último, Saldarriaga aseguró que es importante solucionar los problemas administrativos que desde hace algunas temporadas afectan al club, "Nacional hace buenos años, hasta en la parte administrativa, no está pasando un buen momento. No es normal que en tantos años no se haya corregido".