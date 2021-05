Fabián Ángel: "Que se haya cambiado la sede no cambia el planteamiento"

Fabián Ángel, volante del Junior, aseguró que pese al cambio de sede para el duelo ante Fluminense, la propuesta del equipo será la misma, con la idea de salir a proponer y buscar los tres puntos en la Copa Libertadores. El boyacense también contó algunos detalles de su presente, en diálogo con El Alargue de Caracol Radio.

"Que se haya cambiado la sede no cambiará nada en el planteamiento que llevamos respecto al partido, vamos a ir a buscar los tres puntos... Somos muy conscientes de que nos cambia un poco la mentalidad por no poder jugar en casa", comentó sobre el juego que disputarán este jueves en Guayaquil,

De Fluminense destacó que: "es un equipo determinante a la hora de atacar, tiene jugadores de experiencia que saben cómo moverse".

Mientras que del juego de semifinales en la Liga ante Millonarios anticipó: "Sabemos de todas las cualidades que tiene Millonarios, viene haciendo un muy buen torneo con muchos jóvenes de proyección. Cuando llegue el momento vamos a analizar cada cosa que ellos tengan y estén haciendo muy bien para hacerle un buen partido y sacar los resultados para estar en la final".

"Todos los partidos los vamos a tener con muchas responsabilidad, el grupo físicamente viene muy bien", añadió.

Sobre una posible salida del Junior, Ángel manifestó. "Renové un nuevo contrato, arrancando el año, hasta el 2023... Junior me lo ha dado todo, me ha dado la posibilidad de crecer como profesional, es como una casa para mí, he sido recibido muy bien. Estoy muy feliz, muy contento, si tengo la posibilidad de salir a otro club, siempre voy a estar agredecido con Barranquilla y el club".