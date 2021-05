Junior jugará en Ecuador su partido de Libertadores ante Fluminense /

Junior confirmó a través de las redes sociales que el partido ante Fluminense en la Copa Libertadores se jugará en Ecuador. El encuentro inicialmente se programó para disputarse en el estadio Romelio Martínez, pero ante la situación de orden público en Colombia fue reprogramado por la Conmebol.

La nueva sede del partido, valido por la tercera fecha de la fase de grupos, será el estadio Monumental en la ciudad de Quito, Ecuador. Este se realizará el jueves 6 de mayo a las 7:00 de la noche. La logística y los traslados tanto del 'tiburón' como del equipo brasileño, que ya se encuentran en Barranquilla, deben ser asumidos por el equipo que oficia de local.

Le puede interesar:

Junior es cuarto en el Grupo D con un punto, producto del empate ante Independiente Santa Fe en la primera fecha. Este grupo de la Copa Libertadores es completado con River Plate de Argentina y el ya mencionado Fluminense de Brasil.

Lea también:

Este es el quinto partido reprogramado por Conmebol de los que se disputaba en Colombia en la semana del lunes 3 de abril al viernes 7 de abril. Esto debido a las multitudinarias marchas en el marco del Paro Nacional que se desarrolla en Colombia. Los anteriores fueron Santa Fe vs River Plate, Atlético Nacional vs Argentinos Junior, Equidad vs Lanús y Deportes Tolima vs Emelec.