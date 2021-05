Las plantas medicinales y sus efectos en el sistema inmune

Escuche el audio del lunes 26 de abril de 2021 con el Dr. Edwin Cevallos Arellano, Médico Oncólogo Quimioterapeuta Radioterapeuta, Nacionalidad: ecuatoriano, Norteamericano. Ex Médico Radiosanitario de la Comisión de Energía Atómica del Ecuador, Co Investigador en la Universidad de Miami desde el año 2001. Creador de BIRM para cáncer, SIDA, enfermedades autoinmunes y degenerativas. Miembro activo de la Academia de Ciencias de New York (New York Academy of Sciences). Miembro de la Asociación Americana de Avances de la Ciencia (AAAS). Miembro de la Asociación Panamericana de Medicina (PAMA). Investigador de la Universidad Autónoma de Madrid. Co editor de la Revista Discovery Salud; hablando sobre el BIRM Modulador biológico.