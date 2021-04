¿Cuál es la postura de los congresistas sobre la reforma tributaria?

En Hora20 un debate para analizar de la mano de los congresistas de distintos partidos la reforma tributaria, los cambios recientes y los tecnicismos. Pero también para hablar las implicaciones políticas; de los tiempos en el congreso y de la influencia de algunas figuras de peso en la política para que se den cambios en la formulación de la reforma tributaria.

El tiempo que está teniendo la reforma tributaria, no es el mismo de los tiempos políticos que vive el país, pues 24 días después de haber iniciado sesiones ordinarias en el Congreso de la República, ni los partidos políticos, ni los gremios, ni el país conoce a fondo y en realidad cuál será la reforma tributaria, que para el gobierno es una “ley social sostenible”, la cual busca $26 billones de pesos para distribuirlos en: pago de deuda, programas sociales, inversión y devolución del IVA.

A pesar de que se ha ido conociendo a cuentagotas los puntos más importantes de esta reforma, esto a permitido entender cuál es su principal propósito, pues busca sacar de las personas naturales unos 17,6 billones de los $26 que hoy necesita el gobierno. Lo que se conoce por ahora es eliminar exentos del IVA para pasar a un recaudo potencial del 46 por ciento y obtener de estos cambios $10,5 billones de pesos. En personas naturales se aumenta la base gravable; se declararía renta desde los $2,5 millones mensuales, y se pagaría desde los $2,58 millones, considera también un impuesto al patrimonio que pasaría del 1 al 3 por ciento; un impuesto solidario para quienes ganen más de $10 millones y un impuesto a los dividendos que pasa del 10 al 15 por ciento.

Este esbozo de la reforma que comprende muchos otros puntos ha causado revuelo en el lugar donde finalmente se decidirá si estas propuestas se hacen realidad o no: en el congreso. Desde el partido de gobierno se escucharon voces en su mayoría que abogaban más por un recorte del Estado que por un aumento en los impuestos, aunque después de una reunión que tuvo lugar ayer entre el gobierno y el Centro Democrático, las relaciones se armonizaron, se tiene la bendición del uribismo, pero no va ni el IVA a productos básicos como el café y el azúcar y los que ganen $2,5 millones al mes no tendrán que pagar renta.

Lo que dicen los panelistas

David Barguil, senador por el partido Conservador, explicó que desde el partido se tomó de decisión de estudiar el texto que el gobierno radique, no obstante, resaltó que el país vive un tiempo complejo y que la necesidad de ayudar a la clase popular y de reactivar la economía lleva impulsar una reforma tributaria.

En cuanto a lo que le gusta o rechaza de las propuestas que se conocen por ahora, dijo que le preocupa el elemento técnico de pasar de excluido a exento, también comentó que el gran reto está en el sector financiero, pues explicó que, en renta líquida, versus utilidades, este sector pagó menos impuestos que otros como el de la salud o el agro, por lo que cree que es la oportunidad de darle mayor carga a quienes han tenido gabelas.

Catalina Ortiz, representante a la Cámara por la Alianza Verde, sostuvo que es inaudito que se tenga tanta discusión sobre una reforma que no se conoce, y resaltó que su posición será esperar a que se conozca el texto radicado para estudiarlo, pero que por ahora no se opone por completo.

Agregó que de esta reforma le gusta el impuesto al patrimonio y el aumento en el impuesto a los dividendos, pues celebra todo aquello que logre gravar al 6 por ciento más rico. Dijo que ofende el hecho de querer poner a la gente que gana $2.5 millones mensuales a pagar impuesto a la renta. Por último, planteó que estamos ante una necesidad de recudo que se ha negociado con el Consejo Gremial y con grupos de interés, pero que se ha dejado de lado a la ciudadanía.

Ricardo Ferro, representante a la Cámara por el Centro Democrático, sostuvo que son el partido del presidente y que como tal respaldan las iniciativas del gobierno, y que no por el hecho de apoyar la tributaria, quedan impedidos para hacer sugerencias o dar opiniones.

Planteó que ojalá se hablara solo de qué se va a invertir y no de dónde salen esos recursos. Celebró el componente social, el sostenimiento de los programas como Ingreso Solidario, la extensión del PAEF y la devolución del IVA. Por último, dijo, que las opiniones en contra de la reunión entre el presidente Duque y Tomás Uribe, se dan porque algunos congresistas no han sido invitados a la Casa de Nariño.

José Daniel López, representante a la Cámara por Cambio Radical, planteó que se tomará una decisión de bancada cuando se tenga el texto final, pero que lo que se ha ido conociendo permite formar una opinión de lo que se viene, lo que cree, permite encender algunas alarmas.

Planteó que es una reforma que golpea a la clase media y al sector productivo “porque por un lado está la decisión de prorrogar por dos años el impuesto al patrimonio y tasa al 3 por ciento, esto genera confusión y desconfianza en la inversión”, y añadió que a la clase media con gravámenes a pensiones y ampliando la base gravable se reduce la capacidad de consumo de este renglón de la economía.

Luis Fernando Velasco, senador por el partido Liberal, afirmó que su partido se va a dividir entre una minoría que va a decir no y una mayoría que mantendrá lealtades cercanas al gobierno y que encontrarán excusas para votar favorable esta reforma.

Explicó que es una tributaria inoportuna porque llega a quitarle consumo a los colombianos a través de cambios como el tecnicismo del exento al excluido; el pago a la renta desde los $2.5 millones y hasta los $500 pesos de más a la gasolina. Por último, señaló que es ofensivo con un país que necesita diálogo y acuerpo político nacional sobre la reforma, que el presidente se reúna con el hijo de un expresidente y no con la ciudadanía.