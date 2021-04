COVID-19 y vacunación: ¿cuál es el panorama ante tercer pico?

En Hora 20 un programa especial para analizar el avance de la pandemia del coronavirus de la mano de los expertos. Se debatió sobre esta nueva ola de contagio que enfrenta el país; de las nuevas particularidades del virus; de su avance y de las últimas medidas tomadas por gobernantes. También una mirada al avance del Plan de Vacunación; a los retrasos y a los retos con los hallazgos de las vacunas.

"En ningún lugar las infecciones son tan preocupantes como en Sudamérica", lo dijo este miércoles la Organización Panamericana de la Salud ante un preocupante aumento de casos en toda la región, pues la gran mayoría de países presenta un aumento acelerado de casos y de muertes, a la par que la vacunación avanza, pero con lentitud. Para el caso de Colombia el país empieza a subir su tercer pico de contagio, hoy por ejemplo, se registraron 11.381 nuevos casos y 231 muertes, no obstante, la preocupación está en el aumento de la ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos como en Medellín que ronda el 99 por ciento; Manizales el 90 y Bogotá superior al 66; al paso se han impuesto nuevas medidas restrictivas como toques de queda y cuarentenas estrictas durante el próximo fin de semana en ciudades como Bogotá y Medellín.

En medio de este confuso panorama de aumento de contagios y del avance de la vacunación, vale la pena recordar lo dicho el pasado fin de semana por el rector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria “la velocidad de contagio supera el avance de la vacunación”, pues durante los días de Semana Santa se evidenció una caída en el ritmo de vacunación al no superar las 50 mil dosis diarias. Para nuestro caso, según el último reporte del Ministerio de Salud se han aplicado 2.5 millones de dosis, 471 mil en segunda dosis; de los 3,7 millones que han llegado al país. Aunque se han tenido avances en vacunación como las 158 mil dosis aplicadas hace una semana, nos volvemos a recuperar y este martes se aplicaron 98 mil… de cara al panorama internacional, según Our World in Data el 3,99% de la población ha recibido al menos una dosis y por cada 100 personas 4.73 ya han sido vacunadas.

Carlos Francisco Fernández, médico especialista, periodista, expresidente de la Asociación Colombina de Sociedades Científicas, profesor y editor de Salud de El Tiempo, planteó que estamos pasando por una etapa previsible en una dinámica en la que hay algunos elementos vivos, como lo son el virus que no se ha atenuado, con capacidad de réplica y que puede cambiar. También señaló que hay una población mayoritaria que todavía es susceptible a contagiarse. Agregó que se ha sido muy retórico desde los enunciados pero que en la práctica no se ha tenido la misma eficiencia, esto en cuanto al funcionamiento del Prass.

Frente a la vacunación, explicó que demoras se dan no solo es por la provisión de las dosis, también está relacionado con las dificultades logísticas, las cuales cree que jugarán un papel importante en las próximas semanas.

Jorge Galindo, sociólogo, periodista y experto en datos, señaló que la pandemia se ha visto como una media que afecta a todo el país al mismo tiempo y a todos los estratos por igual, así como también se piensa que es dicotómico el contagio y la inmunidad que se puede lograr. También explicó que la inmunidad es gradual y no absoluta. “Las reinfecciones son raras, pero pueden dejar de ser raras a medida que la inmunidad se vaya deshaciendo poco a poco”, y agregó que no se puede seguir pensando de pico en pico, sino lidiar con política pública y con vacunación.

Precisamente, comentó que de entrada en adquisición de vacunas el país ya va tarde; en cuanto al mercado dijo que el primer cuello de botella que son las compras de las vacunas puede que ya esté superado, pero que al tiempo aparece el segundo cuello de botella: el logístico, el de eficiencia y equidad. Por último, comentó que se necesita un ritmo de al menos 215 mil dosis por día para tener al 70 por ciento vacunado a finalizar este año.

Eduardo Behrentz, ingeniero, vicerrector de Servicios y Sostenibilidad de la Universidad de los Andes y columnista, explicó que Colombia está entrando en la tercera oleada de contagio y que se debe entender que las oleadas van a seguir ocurriendo porque así operan las pandemias “seguirán viniendo hasta que lleguemos a una inmunidad de grupo o porque la vacuna llegó a punto masivo. A medida que sigan llegando olas, la idea es que en quinta o sexta, esta correlación entre alto contagio y altas tasas de muerte se rompa”, afirmó.

También planteó que sí vamos lento en la vacuna, y que no solo por haber empezado tarde, sino porque el ritmo no ha sido rápido. Expuso que en el país en los últimos 10 días se han aplicado en promedio 90 mil dosis diarias, mientras que países como México han aplicado 270 mil o Chile 150 mil. Incluso, dijo que con un escenario optimista y aplicando 150 mil dosis al día, la inmunidad se lograría hacia mediados del 2022.

Para Silvana Zapata, epidemióloga, especialista en sistemas de información Geográfica SIG y científica de datos, se deben entender factores como la regionalización de la pandemia, pues señaló que no son las mismas cifras de RT, positividad, mortalidad y casos activos en todas las zonas del país; por lo que cree que cada ciudad se debe ver en un tiempo particular.

Explicó que la vacuna se aplica para que los pacientes no lleguen ni a una UCI ni a hospitalización, pero que los adultos sí pueden tener infección. Afirmó que puede preocupar lo que pueda ocurrir durante abril ante el incumplimiento en la llegada de vacunas de Sinovac “eso retrasa una semana las aplicaciones; lo bueno es que hay provisiones para que no haya muchos días sin la vacuna”, concluyó.