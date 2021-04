Segovia: "Ojalá América pueda entrar a los 8 y pelear por el tricampeonato"

El defensor de 32 años Juan Pablo Segovia dialogó con El VBar de Caracol Radio sobre su presente en el Puebla de México. Analizó las diferencias entre el fútbol de ese país y el FPC y recordó su buen paso por el América de Cali, donde fue el capitán del equipo que conquistó la estrella 14.

El argentino habló de su actuación en México, equipo al que llegó para 2021 y donde ha encontrado regularidad.

"Es un fútbol que uno siempre lo miraba, he tenido muchos compañeros que han jugado acá en la Liga y me han hablado muy bien. Estando acá me doy cuenta que es así, me he adaptado rápido con la ayuda de todos", comentó.

Del mismo modo, el defensor destacó el nuevo proyecto que tiene el equipo, donde esperan salir de unos años difíciles tras malas gestiones.

"Es un club histórico en México, se está tratando de reformar ya que en el último tiempo no estaban haciendo bien las cosas. Estamos haciendo un gran papel en la Liga y estamos tratando de clasificar entre los ocho que es el objetivo", destacó.

Segovia analizó las diferencias entre el fútbol colombiano y la Liga de México, destacando que cada competencia tiene su complejidad.

"En cada liga están los mejores jugadores. Se hace muy competitivo. Acá el fútbol es muy rápido, de muchas transiciones y hay muchos goles", precisó.

El argentino aprovechó para hablar del gol de Marlon Torres ante Millonarios, que le dio el triunfo al conjunto 'escarlata' ante los 'embajadores' el pasado miércoles.

"Lo sigo siempre al FPC y más a América. A Marlon le tengo una gran admiración, desde que yo estuve ahí, él nunca tuvo un partido malo. Me pone contento porque siempre hablábamos que cuándo íbamos a hacer un gol y me pone muy feliz que se le haya dado en un partido importante", expresó.

Por último, Segovia confesó que sigue muy de cerca al América de Cali y esperan que puedan clasificar en los ocho.

"A pesar de que no venían muy bien, ojalá que América pueda entrar a los ocho para poder pelear el campeonato. Con todos mi excompañeros he tenido una gran relación y sigo todavía hablando con muchos chicos. Estoy tranquilo de haber dejado una huella en América", concluyó.