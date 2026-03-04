Tabla de posiciones Premier League: Manchester City resbaló y Arsenal acaricia el título tras ganar

Tabla de posiciones Premier League: así quedó con el triunfo del Arsenal y empate de Manchester City. (Photo by Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images) / Stuart MacFarlane

¡Sorpresa en la jornada 29 de la Premier League! El líder Arsenal sufrió, pero sacó un valioso punto de su visita al Brighton, mientras que Manchester City no logró pasar del empate en condición de local frente al Nottingham Forest.

Con estos dos resultados, se empiezan a distanciar los dos líderes del campeonato inglés. Los londinense tienen ahora una diferencia de siete puntos respecto a los cityzens.

Brighton 0-1 Arsenal

El duelo disputado en el Falmer Stadium se definió recién transcurridos 9 minutos, cuando Bukayo Saka desbordó a puro regate y sacó un remate colocado, que se desvió en la defensa rival y terminó desubicando al arquero Bart Verbruggen, a quien se le escapó el balón entre las piernas. Blooper total.

Para la segunda parte, lejos de meterse atrás, el Arsenal continuó atacando y por intemedio de Kai Havertz estuvo a punto de sellar el triunfo, pero cada opción fue cerrada oportunamente por los rivales.

Manchester City 2-2 Nottingham Forest

Compromiso de muchas emociones en Manchester. Los dirigidos por Pep Guardiola se encargaron de abrir la cuenta por intermedio de Antoine Semenyo, revelación del campeonato británico.

Ahora bien, en la segunda parte, Morgan Gibbs-White emparejó parcialmente el encuentro al 56′, pero seis minutos después llegó Rodri para devolverle la ventaja a los locales. Y cuando parecía que los tres puntos se quedarían para el City, Elliot Anderson apareció al 76′ para sellar la paridad final.

