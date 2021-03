Regiones del país no recibirán vacunas por no cumplir con primeras dosis

Ante la nueva norma que ha regido el Gobierno Nacional de restringir nuevas vacunas a los departamentos de Magdalena, Cauca, Guaviare, Sucre, Vichada, Chocó, Neiva, Córdoba, Guainía y Putumayo, por no haber culminado el suministro de las primeras dosis a los adultos mayores de 80 años.

En diálogo con 10AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, hablaron el gobernador del Cauca, Elías Larrahondo, y la secretaria de Salud del Chocó, Naudy Ortega donde contaron las dificultades que han venido teniendo para llevar a cabo la ejecución de las vacunas en varias ciudades y municipios de estos departamentos.

Ante este hecho el primero en dar sus declaraciones fue el gobernador del Cauca, donde enfatizó que el problema no se ha radicado por no tener el deseo de la aplicación de las vacunas, sino que ha sido por la falta de credibilidad de algunas personas a la eficacia que esta pueda tener para el control de la COVID-19, además del difícil acceso de llegada algunas zonas del departamento, donde las constantes lluvias también han desatado que no se pueda hacer la jornada de vacunación.

“Tenemos dos problemas, hay personas que no se quieren vacunar y tenemos difícil acceso en la ruralidad, por ende, nosotros no podemos tomar la determinación de vacunar de forma autónoma”, dijo.

Por otra parte, Larrahondo, también resaltó que “lo que estamos haciendo son mesas de trabajo con el ministerio para reorganizar las vacunas sin aplicar”, aclarando que el objetivo es que todas las personas mayores de 80 años a quienes no han podido vacunar, lo hagan prontamente.

Y además añadió que dentro de los próximos días llegaran más dosis para continuar en la lucha contra esta enfermedad.

Finalmente, el gobernador del Cauca, también se refirió a que se hizo un llamado a los diferentes cabildos indígenas para que se acercaran y se les pudiera hacer efectiva la vacunación, sin embargo, comentó que ellos no están dispuestos adquirir las dosis y que en la tarde del jueves 25 de marzo darán una rueda prensa explicando el por qué no lo harán.

“El día de hoy los indígenas harán una rueda de prensa explicando la razón por la que no se van a vacunar”, puntualizó.

El Chocó hace un llamado al Gobierno, para que ayuden a la población a adquirir la vacuna

Por otra parte, la secretaria de Salud del Chocó, Naudy Ortega, contó que las debidas irregularidades en las pocas vacunaciones que ha tenido el departamento son por la falta de actualización de datos, ya que la logística encargada, no ha suministrado a las IPS correspondientes toda la información de las personas que deberían ser vacunadas.

“Los datos no son óptimos y la información no es real, por eso es que no hemos podido encontrar a los mayores de 80 años”, manifestó.

Y también añadió que muchas de estas dificultades se deben a los largos desplazamientos que se deben realizar a las zonas rurales, donde el departamento cuenta con muy pocos recursos, y esto demanda de una buena cantidad económica.

“La vacunación en las zonas rurales es demasiado difícil por el largo desplazamiento, eso hace aumentar los costos y los recursos son muy pocos”.

Por último, Ortega hizo un llamado de ayuda al Gobierno Nacional, e hizo una fuerte crítica manifestando que el departamento del Chocó es una condición muy aparte de lo que se afronta como país.

“He hecho llamados continuos a que nos ayuden, porque llamarnos Colombia es complejo, nosotros somos otra Colombia en el sentido de que nuestra condición es muy distinta”. finalizó.