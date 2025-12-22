Consejo Territorial de Planeación de Cartagena actualizó conocimientos: realizaron diplomado

Al cierre de la vigencia 2025, los miembros del Consejo Territorial de Planeación de Cartagena de Indias, conformado por 25 líderes y lideresas de las comunidades, gremios y asesores, alcanzaron exitosamente el ciclo de formación en planeación y desarrollo territorial.

El espacio académico tuvo como objetivo fortalecer las capacidades en herramientas y conocimientos avanzados para el seguimiento, evaluación y control de la planificación territorial, con especial atención al Plan de Desarrollo, PEMP, POT, y macro proyectos del gobierno distrital.

Este proceso de educación continua estuvo integrado a espacios de análisis de casos, asesorías para los proyectos puntuales, reconocimiento y aplicación de instrumentos para la planeación y seguimientos, relatorías y estrategias de comunicación que contribuyen a multiplicar lo aprendido en las comunidades.

La Universidad de Cartagena, a través del Observatorio del Patrimonio Cultural, estuvo a cargo del diseño temático y metodológico; así como el acompañamiento operativo, técnico y logístico, beneficiando a participantes de las tres localidades de la ciudad, quienes recibieron formación especializada en herramientas de seguimiento, evaluación y control de la planificación territorial, con énfasis en cinco módulos temáticos:

Análisis y evaluación de planes de desarrollo, Seguimiento a macroproyectos del gobierno distrital, Gestión de compras públicas en la plataforma Secop II, Plan de Ordenamiento Territorial (POT), Gestión del Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP).

Cada módulo contó con la orientación de docentes expertos en planeación territorial, economía aplicada, seguimiento a macro proyectos, contratación pública y patrimonio cultural, garantizando un enfoque integral y práctico.

El cuerpo de docentes invitados estuvo conformado por: Yorlin Lans Vargas, economista con experiencia en planeación territorial; Heiber Oyola Jiménez, con experiencia profesional en investigación en ciencias sociales, análisis económico y en dirección de proyectos de investigación con producción académica y científica; Johanna Anaya Manzur, Abogada especialista en Contratación estatal y en Derecho Ambiental, Territorial y Urbanístico, Magister en Contratación Estatal.

Así mismo, participó Orlando Ortiz Llanos, con formación y experiencia en Planificación Estratégica aplicada en el sector público y privado; y Mónica Orduña Monsalve, arquitecta experta Conservación y Restauración de Patrimonio y Magister en Patrimonio Cultural Mueble, con una amplia trayectoria en el manejo del patrimonio cultural del país quien ha liderado los distintos Planes Especiales de Manejo, acompañaron al grupo a través de encuentros presenciales, virtuales y con atención asincrónica.

Referente a los aportes de este programa de Educación Continua que ofrece la Universidad de Cartagena, el presidente del Consejo Territorial de Planeación, Eduardo Pastrana Salcedo; considera que:

“Para los miembros del Consejo Territorial de Planeación, resulta de gran importancia formarse en temas relacionados con el desarrollo y la planeación territorial, además de obtener herramientas técnicas y ampliar conocimientos en cuanto a la formulación de planes de desarrollo y plan de ordenamiento territorial, estaremos en la suficiente capacidad para emitir sendos conceptos frente a estas herramientas de planeación cuando así se nos solicite”.

Con este diplomado se busca consolidar una veeduría ciudadana más informada y participativa, promoviendo la gobernanza compartida y el fortalecimiento institucional en la planeación territorial de Cartagena.

Por su parte, Berta Lucía Arnedo Redondo, Vicerrectora de Extensión y Proyección Social, reiteró que: “acompañar los procesos de formación en los distintos campos sociales según las necesidades de la región para seguir transformando el territorio y mejorando la calidad de vida de la gente, siempre será una prioridad para la Universidad de Cartagena, por lo cual trabajar de la mano del sector público, productivo y las comunidades es una oportunidad de seguir aportando conocimiento y respuestas a las problemáticas del entorno”.

Por tercer año consecutivo la Universidad atiende estas necesidades de formación conforma a su misionalidad, con lo cual se sigue posicionando en esta modalidad de extensión, teniendo en cuenta que también ha liderado en este periodo otros planes institucionales de capacitación a los funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras URT y con la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), como Entidad Prestadora de Servicios Agropecuarios y el Diplomado en Fortalecimiento de Habilidades y Herramientas de Inteligencia Artificial para el Sector Público, entre otros.