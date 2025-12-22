Paloma Valencia sí irá a la ‘Gran Consulta por Colombia’: ¿Quiénes la conforman?

La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia si irá a la ‘Gran Consulta por Colombia’, para elegir al candidato único de la centro derecha que irá a las elecciones presidenciales del 2026.

El Centro Democrático aceptó la decisión de la también senadora, para participar en esta consulta junto a Vicky Dávila, David Luna, Mauricio Cárdenas, Juan Manuel Galán, Juan Daniel Oviedo y Aníbal Gaviria.

“Acataré la decisión final de nuestra candidata”: Uribe sobre participación de Paloma en consulta

Y es que el futuro de la participación de Paloma Valencia en la consulta de la centro derecha estará en sus manos, según acordaron en una reunión que establecieron los miembros de la bancada del Centro Democrático y otros candidatos a corporaciones.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez y líder del partido, aseguró que acatará la decisión final de la candidata Valencia, quien hoy continuará en reunión con el director de la colectividad, Gabriel Vallejo para tomar la decisión final sobre su participación en la gran consulta de la centroderecha en las elecciones del 2026.

“De mi parte acataré la decisión final de nuestra candidata la senadora Paloma, a quien apoyaremos con todo el entusiasmo”, señaló el expresidente.

Paloma Valencia decidirá si participará en la consulta de la centro-derecha que contará con Vicky Dávila, Mauricio Cárdenas, David Luna, Aníbal Gaviria, Juan Daniel Oviedo y Juan Manuel Galán.

¿Quiénes hacen parte de esta consulta?

¿A qué acuerdos llegó esta alianza?

De hecho, el exgobernador Aníbal Gaviria explicó allí cuáles son los acuerdos de base de esta coalición:

1. Todos los firmantes se comprometen a ir a una consulta el 8 de marzo y a respaldar el candidato o candidata que resulte ganador.

2. ⁠Para entrar a hacer parte adicional de esta consulta, se requiere consenso.

3. ⁠Para salir se requiere la mayoría de los demás.

Claudia López no fue invitada

Pese a esto, Dávila cerró la puerta, por ahora, la posibilidad de que Claudia López entre a hacer parte de la coalición.

“Hoy es no, por consenso. Aunque haya algunos que puedan tener una opinión distinta, pero aquí no es la opinión de Vicky, no es la de Juan Daniel, no es la de David, es la del consenso y el consenso hoy es hasta ahora no”.

¿Quiénes podrán sumarse a esta consulta?

Esta mañana Juan Carlos pinzón manifestó su intención de participar, sin embargo, por ahora los miembros de la consulta no han decidido sobre su ingreso a la misma.