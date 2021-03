"Nos falta una vacunación más ágil para lograr reactivación": Hernández

En diálogo con 10AM Hoy por Hoy de Caracol Radio el empresario Mario Hernández contó algunos detalles sobre cómo ha afrontado la pandemia por COVID-19.

Por una parte dijo que al llevar más de un año encerrado en una casa en Peñalisa, ha aprendido a valorar otras cosas como la comodidad, la seguridad e incluso otros espacios de esparcimiento en la vida, más allá del trabajo.

“Este virus ha sido una bendición, yo tengo una casa en Peñalisa y no valoraba la vida, la seguridad, la comodidad y ha sido impresionante", comentó.

Por otra parte, comentó que es necesario acelerar el ritmo de vacunación para ver si se reactiva la economía y se reduce el impacto en diferentes sectores.

"Yo he apoyado a Duque, creo que le ha tocado bailar con la más fea. Pero entiendo que la Rebelión de las Canas todo se hace para preservar la salud de los adultos mayores. Ya me vacunaron y me siento bien", afirmó Hernández.

Desde otra perspectiva, también habló Esperanza Ayala, una abuela de 76 años, que también ya recibió su dosis contra la COVID-19 y dijo que se sentía como "si estuviera viviendo en Suiza”.

Por otra parte, consideró que después de los 70 años las personas no se van a morir de COVID-19, por el contrario lo harán por "naturaleza humana”

“Me agobia el sufrimiento que se pueda tener antes de la muerte, porque si uno muere anestesiado se va sentir tranquilo. Yo soy viuda, y la soledad bien administrada no es mala", sentenció.