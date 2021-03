"No soy político, digo las cosas como las siento”: Gustavo Bolívar

En días pasados fue tendencia la discusión entre Gustavo Bolívar y Armando Benedetti. Sin embargo, luego de resolver algunas diferencias, hicieron las pases a través de las plataformas digitales.

Todo inició porque Bolívar le pidió a Benedetti que diera un paso atrás en el Pacto Histórico por cuenta de la investigación que le abrió la Corte Suprema por supuesto enriquecimiento ilícito.

Leer más: Armando Benedetti anunció que se va del Pacto Histórico

Sobre el caso se refirió Bolívar en 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio y afirmó que él dice las cosas como las siente y que siempre está velando por los intereses del colectivo.

"El Pacto Histórico es muy joven y se me ocurrió de buena fe comentar que se me hacía raro que cuando era uribista no lo investigaran y en el momento que él entra al nuevo colectivo sí. Tenemos que blindar al Pacto Histórico, si uno quiere un cambio hay que empezar por ahí”, afirmó.

Por otra parte, reiteró que la magistrada asignada para el caso de Armando Benedetti ya es conocida por ese sector y teme por sus posiciones políticas, sin embargo respetarán lo que diga en su momento la Corte.

Escuche la entrevista completa en Caracol Radio.