Armando Benedetti anunció que se va del Pacto Histórico

Este viernes se dio un cruce de trinos entre Gustavo Bolívar y el senador Armando Benedetti, a quien la Corte Suprema de Justicia le abrió proceso penal por el delito de enriquecimiento ilícito de servidor público. En el mensaje de twitter Bolívar le pidió que se retire del Pacto Histórico mientras resuelve su situación jurídica.

“Creo en la Corte. Si Benedetti es culpable, irá preso, si es inocente será absuelto. No deja de ser curioso q los supuestos delitos fueron cometidos cuando era uribista pero lo acusen ahora q se suma al Pacto Histórico. Le pido q se retire del Pacto mientras resuelve su situación” aseguró el senador Gustavo Bolívar.

Ante esto, el senador Armando Benedetti, que recientemente llegó a la Colombia Humana, respondió y anunció su retiro del denominado Pacto Histórico.

“Curioso que usted hoy confíe tanto en Cristina Lombana. @GustavoBolivar, su clasismo y su machismo, sumado a su afán de protagonismo, son el verdadero obstáculo que tiene el #PactoHistórico. Me voy no por su petición si no por su actitud desleal, canalla y de un hijueputa”, añadió Benedetti.

Cabe mencionar que el Pacto Histórico es impulsado por partidos y movimientos de izquierda y la meta que se han fijado, según explicaron, es alcanzar mayorías en las elecciones a Congreso y realizar una consulta en marzo para tener candidato propio para el 2022.