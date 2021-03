“Las dosis generan anticuerpos e inmunidad”: Verónica Machado

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy, habló Verónica Machado, la primera enfermera en ser vacunada contra la COVID-19 en el país, donde contó detalles de lo que fueron sus sensaciones al recibir las dos dosis que se le practicaron para combatir la enfermedad.

Primeramente, Machado manifestó que ”para la primera dosis si estaba como angustiada y tenía un poco de miedo porque no sabía que efectos tenía la vacuna, eso provocó que no sintiera nada, pero esta vez, como ya sabía cómo era, esta segunda dosis me dolió más que la primera” afirmó la enfermera que además dijo sentir un poco de dolor en el brazo pero que era algo normal que también le había sucedido la primera vez.

Posteriormente, Verónica resaltó que “Desde la primera dosis, ya la vacuna empieza a generar anticuerpos, en la segunda ya hay inmunidad completa” generando una explicación de los efectos que provoca el aplicarse la vacuna, y el llamado que hace a las personas que tienen miedo de aplicarse las dosis debido a las especulaciones que rondan en las redes sociales “Mis familiares y conocidos me preguntan qué he sentido, y si me pongo en riesgo al vacunar, yo lo que hago es aclararles las dudas” finiquitó.

Finalmente dijo que es totalmente respetable las decisiones de las personas, pero que es necesario seguir con el autocuidado.