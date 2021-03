Primera enfermera vacunada en el país ya recibió la segunda dosis

La jefe de enfermeras de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Sincelejo fue la primera en ser vacunada en el país.

Verónica Machado, enfermera jefa de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de Sincelejo, ha completado el ciclo para quedar inmunizada contra el COVID-19.

La mañana de este miércoles 10 de marzo, ante la presencia de las autoridades de salud de Sincelejo y Sucre, le aplicaron la vacuna de Pfizer que según dijo, le permitirá trabajar más tranquila.

"Sí, ya me aplicaron la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 , estoy muy tranquila, contenta, feliz porque ya recibí mis dos dosis lo que me va a generar inmunidad, lo que me va dar más seguridad, mucha mas tranquilidad para seguir ejerciendo", expresó a Caracol Radio.

Aseguró que, sin embargo, continuara practicando todas las normas de bioseguridad que les han sido instruidas al personal médico por parte de las autoridades de la salud.

Lea tambiénGremio de seguridad privada pide autorización para comprar vacunas

Machado Torres, se hizo conocida en el país por ser designada por el Gobierno Nacional para ser la primera vacunada en Colombia contra el COVID-19 el pasado 17 de febrero.

"Eeguiré atendiendo pacientes con COVID, tengo mis dos vacunas y bueno, agradecida con Dios y ...pues nada contenta, muy feliz", manifestó emocionada.

Verónica, a parte del dolor que manifestó por el pinchazo, no ha presentado ninguna reacción adversa y ha laborado normalmente en la UCI del Hospital Universitario de Sincelejo.

Junto a verónica reciben la segunda dosis otros 95 trabajadores de la salud de Sucre donde ya se han vacunado 5.588 personas.

El Hospital Universitario de Sincelejo donde se inició la vacunación en el país expidió este miércoles un comunicado donde hace un balance del proceso de inmunización en el principal centro asistencial público de Sucre.

Durante el primer mes de trabajo, el centro asistencial vacunó un total de 717 personas, de estas, 440 son adultos mayores de 80 años y 277 conforman el equipo de atención para la primera línea que le hace frente al coronavirus.

Para esta primera etapa de vacunación, el HUS ha contado con el acompañamiento permanente de la Personería Departamental, Contraloría y la Procuraduría Regional de Sucre, la Agente Especial Interventora ratificó su compromiso para cumplir la meta trazada por el Gobierno Nacional de inmunizar a 35 millones de colombianos.

"Reiteramos nuestra invitación a todos los usuarios del hospital, para que se unan al plan de vacunación y acudan cuando sean agendados a recibir la vacuna contra el COVID-19", agregó Inés Loaiza Guerra , agente interventora del Hospital Universitario de Sincelejo.