Escándalo por carrotanques: salen el secretario de Transparencia y la consejera de Regiones

El gobierno confirmó la salida de dos funcionarios que han sido mencionados en casos de presuntos actos de corrupción. Se trata de Sandra Ortiz, Consejera Presidencial para las Regiones, y Andrés Idárraga, Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República.

Ambos funcionarios fueron mencionados en casos de presunta corrupción relacionados con el sobrecosto de los carrotanques de la UNGRD.

El presidente, en un discurso, aseguró que no tolerará la corrupción y que, por lo tanto, las personas mencionadas deben abandonar sus cargos para garantizar la transparencia de las investigaciones.

“Esos funcionarios sobre los cuales no puedo hacer procesos judiciales, porque ahí si me dirían dictador, con razón, de todas maneras, deben salir por los indicios que acarrean las investigaciones que la prensa o nosotros o la justicia haga. En la reforma agraria no puede haber corrupción”, aseguró el jefe de Estado.

En el caso de Sandra Ortiz, se le vinculó con la planeación de un presunto acto de corrupción al entregar dinero al presidente del Senado y de la Cámara para agilizar el trámite de reformas. Por otro lado, Andrés Idárraga fue comprometido con posibles actuaciones irregulares por el director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, Olmedo López, quien solicitó al presidente Petro su salida del comité instalado para investigar el manejo indebido de recursos.