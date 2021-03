Día internacional de la mujer y sus retos de hoy

Escuche el audio del 2 de marzo de 2021 con Julieta Lujambio Fuentes, periodista y conductora de radio y televisión, nacida en México, D.F. Es también logoterapeuta, coach de vida y de medios electrónicos de comunicación, mediadora familiar y madre. Desde hace más de tres décadas ha trabajado ininterrumpidamente en programas de corte social y noticiarios para empresas como Televisa, PCTV, Grupo Acir, y Once TV, entre otras. Tiene estudios de licenciatura en Contaduría Pública (ITAM). Cursó la especialidad en Logoterapia (SMAEL) y varios diplomados en diversas materias relacionadas con el desarrollo humano y la terapia y Sylvia Sánchez Alcántara, publicista apasionada. Creadora de la multipremiada campaña “Que no te vean la cara de what”. Damas Publicistas le otorgó la Medalla “Juanita Guerra” al mérito publicitario y en 2016 Advertising Age y AdLatina la reconocieron como una de las 15 Women to Watch más destacadas de la mercadotecnia en México y en 2018, el Consejo de la Comunicación por primera ocasión reconoce a una mujer y Sylvia es la elegida. Presidió la Asociación Nacional de la Publicidad, 1 de las 2 mujeres en ocupar esta posición en 98 años y fue VP del Consejo Nacional de la Publicidad. Los últimos 18 años, Asesora del Consejo de la Comunicación; hablando sobre el día internacional de la mujer.