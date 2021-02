“La JEP es una justicia impuesta por las FARC”: Álvaro Uribe

El expresidente y exsenador, Álvaro Uribe Vélez, estuvo en los micrófonos de Caracol Radio hablando acerca de diferentes temas como lo dicho por el director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, sobre la política de Seguridad Democrática; la editorial que le dedicó el diario El País de España y las nuevas cifras reveladas por la JEP de los falsos positivos, entre otros.

Sobre este último, Uribe solicita que sean presentadas las pruebas de la existencia de las 6.402 masacres extrajudiciales que triplican la cifra entregada anteriormente por la Fiscalía que era de 2.248: “En este caso de los falsos positivos, lo que pido es que se presenten las evidencias de estos 6.000 casos, porque no puede ser que la Fiscalía, quienes fueron los primeros en investigar estos asesinatos, salga con una cifra y ahora la JEP con otra”.

Además, respondió al interrogante de si se presentaría ante la JEP para responder por esta nueva cifra de falsos positivos: “Nosotros desde que apoyamos el No nos hemos opuesto a la JEP, yo he considerado que esa es una justicia impuesta por las FARC que no debería juzgar a las Fuerzas Armadas por su sesgo. Nosotros propusimos en la campaña que había que eliminarla o reformarla”.

También habló sobre lo dicho por José Miguel Vivanco de la Seguridad Democrática y piensa que el director para las Américas de Human Rights Watch es un militante de las FARC por su sesgo ideológico: “Hay militancias implícitas y hay militancias explícitas”.