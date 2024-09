Empanadas de pringamoza y estofado de chachafruto en el Jardín Botánico del Quindío

Armeia

Este sábado 21 de septiembre el Jardín Botánico el Quindío en Calarcá, será el epicentro del Primer Festival Gastronómico de Plantas Nativas No Convencionales entre ellas empanadas de pringamoza y estofado de chachafruto entre otras, el festival será de 9 de la mañana a cinco de la tarde y el ingreso cuesta 2000 pesos.

En Caracol Radio Armenia hablamos con Adriana Bolaños que es la líder de este primer festival, que es una convocatoria que se ganó con Minciencias y que reunirá a 12 productoras del mercado campesino del municipio de Calarcá.

¿Qué son las plantas alimenticias nativas no convencionales?

Las plantas alimenticias como su nombre lo dicen, pues nos pueden alimentar, pero resulta que son nativas, pues que son de Colombia y no convencionales, es que son plantas que no encontramos comúnmente en un mercado, que tampoco la reconocemos como que son alimenticias, puede ser que sean usado antes y que nuestros abuelos las usaran, pero han quedado como en un desuso por decirlo así y que la idea es rescatarlas, porque pues yo no sé si recuerdas que en mayo apareció en los medios que tanto Vichada como el Quindío estábamos como de primeros en la lista en inseguridad alimentaria y pues es una ironía cuando realmente Colombia cuando hay alimentos -

Invitación

La invitación es para todos este 21 de septiembre a compartir este este día de amor y amistad allí en el Jardín Botánico pero un día muy familiar, porque los estamos esperando como dicen en el jardín con las alas abiertas desde las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, solo que el ingreso es hasta las 3:30, o sea, a las 3:30 se cierra el ingreso, pero dentro del jardín nos podemos quedar hasta las 5 de la tarde.

Festival gastronómico

Vamos a contar con estofado de chachafruto el tamal de chachafruto, tenemos una versión con carne y también una versión vegana, de pringamoza vamos a tener empanada de pringamoza, vamos a tener arequipe de Guayaba, limonada con coca, salpipan que es un salpicón que tiene dentro de sus frutas algún pan, también torta de goma helado de arazá, esponjado de yacón, tenemos muchas variedades.

La idea es justamente dar a conocer lo que están haciendo las mujeres del mercado campesino y que sea un espaldarazo para ellas porque ellas van a seguir haciendo estas recetas a lo largo pues digamos en su presentación mensual que tienen allí el primer sábado de cada mes claro este digamos. Y además apoyarlas

¿Cuántas expositoras?

Para el festival tenemos 12 mujeres que se van a lucir ese día con una receta que la verdad es para chuparse los dedos, el ingreso de ese día cuesta 2.000 pesos porque queremos que toda la comunidad pueda asistir sin restricción, o sea llévense a su familia, váyanse con el grupo familiar a pasar realmente un día en familia, el horario que es de 9AM a 5PM, pero realmente el ingreso de los 2000 pesos puedes entrar tanto al foro académico y luego pasar por el Festival Gastronómico pasar por el mariposario, los museos que tiene el Jardín Botánico allí adentro, entonces es un día como para para estar allá desde temprano y gozarse ese festival.