2 millones de personas podrían estar en riesgo de perder el subsidio de gas: Gasnova

Este 20 de septiembre, en el programa 6AM de Caracol Radio, estuvo Alejandro Martínez, presidente de la Asociación Colombiana del GLP - GASNOVA, el gremio que agrupa a las compañías que distribuyen el servicio público de gas licuado del petróleo (GLP) en el país, hablando sobre el futuro del subsidio de gas para el próximo año.

En conversación con la mesa, Martínez, indicó que, que son dos los puntos que han llegado a preocuparlos, no solo a ellos, sino también a una gran cantidad de personas en el país respeto a los subsidios.

¿El programa de subsidio de gas va a seguir activo?

El primer punto, abordado por Martínez, le corresponde al gas de cilindro, el gas en pipeta, conocidos como los cilindros de propano, donde según él, se crea un problema doble, “el gobierno no ha apropiado en el presupuesto de este año los recursos de agosto a diciembre para pagar los subsidios”, razón por la que las compañías no saben si el programa va a seguir o no.

