Agustín Vuletich y Matías Mier: La efectividad del 'Bolillo' en el DIM

Independiente Medellín alcanzó su segunda victoria en línea por Liga Colombiana, esta vez frente a Atlético Bucaramanga en el estadio Alfonso López. El uruguayo Matías Mier marcó el solitario gol con el que el DIM sumó otros tres puntos en la tabla.

En conversación con El VBar Caracol, el delantero Agustín Vuletich habló sobre el buen comienzo de temporada del cuadro del ‘Bolillo’ Gómez y el buen equipo que ha hecho con Matías Mier.

“En pocos partidos hubo jugadas donde ya nos entendemos muy bien con Marías Mier. El juego de los dos se complementa bastante bien. El profe ‘Bolillo’ hace que a pesar de la diferencia de edad nos podamos entender bien en la cancha todos”, dijo.

A su vez, destacó que el DIM está pasando por un gran momento gracias al proyecto que ha instaurado Hernán Darío Gómez.

“Sabemos que si ponemos nuestras condiciones, tenemos jugadores y un cuerpo técnico que, con la mentalidad ganadora que hay, podemos ganar en cualquier momento y ante cualquier rival”, manifestó.

“‘Bolillo’ es una persona que ha conseguido tantos logros que el día que me llamó para invitarme a unirme al Medellín me sorprendió de manera muy grata, eso ilusiona a cualquiera. No hace ni un mes que llegué, pero tengo un entrenador que trata de sacar lo mejor de cada jugador”, añadió.