Colombiano que volvió de Wuhan da detalles de la pandemia en ambos países

Carlos Ceballos es uno de los colombianos que volvió al país desde Wuhan, centro de la pandemia. El nacido en Pasto habló en 6AM Hoy Por Hoy de Caracol Radio sobre las razones de su regreso y cómo ha enfrentado el coronavirus en Colombia, aunque no ha sido contagiado.

"Un mes pinta de una forma, luego de otra. Ahorita hay otra ola de COVID-19. No sabemos cómo será el desarrollo de la pandemia. Yo lo veo por las dos caras, por lo positivo y lo negativo, el tema de si me arrepiento o no de volver... En otro lado también estaría aislado, entonces el desarrollo de esto estando lejos de mi familia y aislado es complicado", contó.

Por otro lado, Ceballos contó cómo fue su experiencia en Wuhan cuando empezó todo el tema del COVID-19 y los aislamientos.

"Fue difícil porque estábamos haciendo un dia algo normal y luego, al otro día, cambió todo. La evacuación se trabajó con secretismo en Wuhan por seguridad. En mis redes sociales pueden ver cómo será el antes, durante y después; las medidas que se tomaron y sobre el desconocimiento que había en ese momento. En Wuhan las cosas se hacen más rápido y no hay que preguntar tanto como acá. Acá se tiene más en cuenta lo que digan las diferentes instituciones. Allá, si se da una orden, se cumple y ya. Por eso era más fácil el aislamiento", dijo.

Además, el colombiano que vivió en Wuhan contó los problemas que tiene el país, pero también entendió el momento que se atreviesa.

"Acá en Colombia la gente se queja de cómo se afrontó el COVID-19, pero los funcionarios son el reflejo de la sociedad. Somos una sociedad que no está preparada y que no hay ninguna forma", finalizó.