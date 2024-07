Proceso, la pasarela con la que arrancó Colombiamoda 2024

Medellín

Nicolás Rivero presentó su pasarela Proceso para la inauguración de Colombiamoda 2024, lo cual muestra el fortalecimiento empresarial para los diseñadores y marcas, toda vez que el inicio en su exhibición fue hace 15 años con su primera participación de la feria.

Este diseñador Bogotano fue elegido para dar apertura a la celebración de los 35 años de Colombiamoda, con un total de 30 salidas en escena, con las prendas que fueron confeccionadas con fibras naturales “como linos, sedas, alpaca, algodones, puntadas en fibra de plátano y fique, y detalles únicos como botones de cerámica de La Chamba”, según explicó la organización de la Feria.

Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda, indicó que “es un honor que Nicolás Rivero y su marca A New Cross inauguren esta edición emblemática de los 35 años de Colombiamoda; no solo por su talento creativo, también porque Inexmoda ha tenido la oportunidad de conocer su proceso y consolidación en el Sistema Moda colombiano y latinoamericano. A New Cross refleja la convicción que tenemos de que la ventaja competitiva de nuestra industria se encuentra en el valor diferenciador de las marcas y sello de autor”.

Nicolás Rivero, el diseñador que inauguró este certamen, dijo que su “relación con Colombiamoda ha sido longeva y siento una profunda gratitud con Inexmoda, pues he tenido la oportunidad de realizar la escuela completa, incluso antes de tener A New Cross. Como individuos y el textil y como sociedad y el textil somos parte de un todo y precisamente el concepto de la feria ‘SOMOS’ nos invita a ser parte de este tejido y a creer en nuestro Proceso”.

El bogotano comenzó hace 15 años su participación en Colombiamoda con el concurso ‘Latinoamérica Habla’, posteriormente con un desfile en ‘El Cubo’, seguido por varias colaboraciones con marcas, su participación en el ‘Fashion Trust Arabia’ y en esta oportunidad como diseñador que inauguró La Semana de la Moda de Colombia. Sobre lo vivido en este desfile, se destaca la importancia de la exploración y la curiosidad como elementos fundamentales en el proceso creativo.

Según Nicolás Rivero, “ha sido un ejercicio de resistencia y no de velocidad y esta filosofía se ve reflejada en cada prenda. A través de esta colección, resaltamos el textil como un gran contenedor de memoria, donde cada pieza artesanal en lugar de centrarse en lo étnico o en lo que normalmente asociamos con artesanía, refleja un Zeitgeist – espíritu del tiempo - más hostil producto de un mundo cada vez más efímero, global y en constante movimiento”.

Colombiamoda presentará este año 24 locaciones que conformarán un ‘Circuito de Ciudad’ en diferentes lugares de Medellín, que incluso hará presencia en el Túnel de Oriente, la planta de Coltabaco y otros espacios al aire libre.

Según la Secretaría de Desarrollo Económico de Medellín, esta feria le dejará a la ciudad un total de 10 millones de dólares, debido al movimiento económico en los diferentes sectores que atienden las necesidades de quienes asisten a la feria, como el sector hotelero, gastronómico, transporte y de servicios.