Predio Pontevedra fue adjudicado a una asociación campesina de Córdoba

Montería

El Gobierno entregó el predio Pontevedra a la Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú (Asodecas), en un acto liderado por la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino, y el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman.

Esta finca, ubicada en el municipio de Planeta Rica, Córdoba, tiene una extensión de 1.270 hectáreas que ahora será administrada por 100 familias para garantizar la soberanía alimentaria en la región.

Este predio durante años estuvo bajo la tutela de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), porque fue incluido en un proceso de extinción de dominio. Posteriormente, quedó bajo la administración de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y entró a formar parte de los inmuebles destinados a fortalecer el proceso de Reforma Agraria del Gobierno Nacional.

La ministra Carvajalino resaltó que esta entrega es la muestra de que el Gobierno ha venido avanzando, a pesar de la oposición que se le ha hecho a la Reforma Agraria. “Una tierra que estuvo en manos de la guerra pasa ahora a manos campesinas para producirla”, dijo.

Reforma agraria como bandera de unidad

“Es clave que el Gobierno del Cambio y el campesinado se unan en una sola voz para exigir que se asuma la Reforma Agraria como una bandera de unidad, de paz, de democracia. Si no tenemos las herramientas para hacer la Reforma Agraria, la guerra en Colombia no cesará y la justicia no llegará”, expresó la Ministra.

Este pronunciamiento de la jefe de la cartera agropecuaria se dio luego de la decisión de la Sala Plena de la Corte Constitucional de tumbar apartados de un artículo del Plan de Desarrollo que buscaba dinamizar algunos procesos agrarios, específicamente sobre la posibilidad de acudir a jueces para que estos revisen las decisiones tomadas por la Agencia Nacional de Tierras en tres procesos agrarios: la extinción de dominio, la recuperación de baldíos y la expropiación.

En su intervención, la Ministra concluyó: “si no contamos con los mecanismos para redistribuir la tierra, no forjaremos la paz y la esperanza en Colombia. Unamos el proceso popular, que aclama la Reforma Agraria, para que le digamos al conjunto de las ramas del poder público que sumen esfuerzos para construir la paz, la democracia y devolverle al campesinado la dignidad”.

De la guerra a la paz

Pontevedra era un predio del narcotraficante Juan José Valencia Zuluaga, alias Falcón. La SAE recibió este predio en julio de 2021, cuando le fue incautado a alias Falcón, el mismo narcotraficante al que la entidad le subastó dos Ferrari por más de 3 mil millones.

Alias Falcón fue capturado en una operación de la Policía el 7 de mayo de 2021 en Medellín acusado de pertenecer al Clan del Golfo y extraditado a los Estados Unidos el pasado 27 de junio.

Cervelión Cogollo, líder de Asodecas y representante de Emcampo, expresó: “esta entrega es la felicidad más grande y el logro más valioso que hemos tenido en toda nuestra lucha y resistencia campesina. Seguimos luchando por la defensa de los territorios y de los derechos humanos”.

El predio se destinó de manera provisional a la organización campesina en calidad de contrato de arriendo indefinido. Ahora, luego de que la Agencia Nacional de Tierras adquiriera el predio a la Sociedad de Activos Especiales, este fue adjudicado a 70 mujeres cabeza de familia y 30 hombres campesinos que forman parte del programa de sustitución de cultivos declarados de uso ilícito. La entrega del predio es un aporte a la construcción de los territorios de paz donde un día reinó la mafia.