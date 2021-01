Vanessa De La Torre: "En CoronApp no pude reportar que tenía COVID-19"

Vanessa de la Torre, periodista de Caracol Radio, contó que lleva 17 días con COVID-19 y que perdió el olfato por este virus que enfrenta el mundo. Además, contó que se aisló y tomó las medidas necesarias, por lo que su familia no se contagió.

Por otro lado, también explicó que lo único que quiso fue reportar por medio de las plataformas habilitadas, como CoronApp, que había dado positivo. Sin embargo, no fue posible.

"Yo me puse el tapabocas y mi familia no se contagió. Me he aislado durante 17 días y perdí el olfato. Estuve tratando de llamar a Sura, me pusieron máquinas de voz y un día, por fin, me contastaron, pero se cortó la comunicación. El COVID-19 me afectó la memoria durante un tiempo, la capacidad de concentración", empezó diciendo en 6AM Hoy Por Hoy de Caracol Radio.

Mencionó además que en esta aplicación del Gobierno no se pregunta si tiene o no COVID-19, por lo que solo importan los síntomas.

Lea también Logran primera imagen real del virus de la COVID en 3 dimensiones



"En Coronapp preguntan si tiene fiebre, resfriado, etc. Pero nunca le preguntan si tiene COVID, yo ya me hice prueba y sabía que tenía. Lo iba a reportar en CoronApp pero nunca encontré el botón rojo. Hice el tratamiento que tocaba desde temprano y lo único que quería era registrarme para que en las cifras yo saliera que tenía COVID, pero no fue posible. Y debe haber más personas con ese problema", finalizó. .