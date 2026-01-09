Atlético Nacional anunció dos nuevos fichajes ¿De quiénes se trata?

Luego del anuncio de Milton Casco como el primer fichaje de Nacional para el 2026, llegaron dos nuevos nombres: el extremo Nicolás Rodríguez y el portero Kevin Cataño, ambos futbolistas jóvenes de mucha proyección que se suman para aportar en los retos de este año. Eso sí, la hinchada sigue esperando por una gran incorporación.

En el caso de Nicolás Rodríguez, llega en calidad de préstamo desde Orlando City, club que lo cede hasta diciembre de 2026 con una opción de compra, reservándose un porcentaje de futura venta.

El futbolista de 21 años surgió en Fortaleza, club con el que disputó 72 partidos, marcó 12 goles y dio 8 asistencias. El equipo bogotano lo vendió a la MLS y en Orlando no tuvo su mejor rendimiento, pus marcó 1 gol y dio 1 asistencia en 17 juegos.

Nicolás Rodríguez / Atlético Nacional Ampliar

Kevin Cataño, apuesta en el arco

Otro de los nombres que ya se venía manejando era el del portero Kevin Cataño, a quien solo le faltaba la firma para vincularse a la institución, mediante la compra del 85% de sus derechos. El portero de 22 años surgió en el club Verdolaga, de hecho salió campeón de la Pony Fútbol en el 2016.

En 2022 llegó a las inferiores de Real Cundinamarca y desde entonces permaneció en el club, con el que se consolidó y fue figura en el último año. De hecho, fue clave en la final que alcanzó el club ante Cúcuta, pero en la que no pudieron lograr el título.

Si bien es difícil que sea titular, ante la presencia en el club de David Ospina y Harlen Castillo, es posible que salga a préstamo a otro equipo del fútbol colombiano.

Por su parte, el conjunto Verdolaga confía en hacerse con los servicios definitivos de Alfredo Morelos y le restaría por incorporar un par de jugadores.