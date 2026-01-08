Estos son los 5 países para viajar más baratos de Europa durante 2026 según la IA

Uno de los principales deseos que se proponen las personas para año nuevo, es realizar muchos viajes, y teniendo en cuenta que algunos de los destinos turísticos más populares se encuentran en Europa, aquí le contamos algunas alternativas para que pueda cumplir su deseo, y que este no le cueste demasiado dinero.

Algunos de los aspectos con los que usted puede intentar ahorrar algo de dinero a la hora de realizar un viaje fuera de su país, es elegir tiquetes de avión con escalas, intentar conseguir los vuelos con descuentos, quedarse en hostales, o planearlo con mucha antelación.

Destinos más económicos

Sin embargo, la manera en la que puede ahorrar la mayor cantidad de dinero, es elegir un destino el cual no sé muy costoso, y, adicionalmente, escoger una fecha de temporada baja, pues así puede conseguir planes, hospedaje, comida y demás, a un precio mucho menor que sí lo realiza en temporada alta.

Al preguntarle a la inteligencia artificial acerca de los países que serán más económicos para visitar durante el año 2026 en Europa, arrojó diferentes opciones, sin embargo, aseguró que sin duda la opción más económica se debe encontrar en la región conocida como “Los Balcanes”, en el sureste del continente.

Estas son las opciones que dio la IA

Dentro de las razones que justificaron las opciones de la inteligencia artificial, aseguró que a pesar de encontrarse en Europa, estos países usan divisas más débiles que el euro, el costo de vida es menor, no son lugares tan concurridos para turistas y cuentan con turismo desarrollado. Con esto, se agruparían algunas de las mejores opciones cuando de ahorrar se trata. Los países son los siguientes:

Serbia

Para visitar este país, los colombianos no necesitan de ningún tipo de visa, además, cuentan con hasta 30 días para permanecer dentro del país. Se debe tener en cuenta que para ingresar allí, suelen pedir un pasaje de salida, reserva de alojamiento y dinero demostrable.

Albania

En este país, es usado el ‘Lek Albanés’, además, es conocido por sus bajos precios en alimentos y transporte. Cuenta con sitios para visitar como playas, sitios arqueológicos y montañas, con la diferencia que sus precios son menores a los de otros países cercanos al mediterráneo.

Bulgaria

La divisa de este país es el ‘Lev Bulgaro’, las principales ciudades como Sofía o Plovdiv ofrecen alojamiento barato y transporte económico. Aquí se puede encontrar una gran oferta de turismo histórico, naturaleza y vida urbana.

Rumanía

Este destino turístico es uno de los más populares de la lista, ya que destaca por sus atractivos culturales como castillos y ciudades medievales, donde es usado el ‘Leu rumano’.

Polonia

Según la IA, en este país se encuentra una de las mejores relaciones calidad/precio de Europa, ya que cuenta con una gran historia, arquitectura y gastronomía. Además de tener transporte y atracciones turísticas a precios más bajos que en el resto de Europa. La divisa de este país es el Zloty polaco.

De los países que incluyó la IA en la lista, únicamente Polonia solicita una visa Schengen, un permiso que autoriza la permanencia del país entre 90 y 180 días. Recuerde que este tramite debe realizarse con por lo menos 3 meses de antelación.

