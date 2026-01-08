Medida de aseguramiento a hombre que intentó asesinar a su madre en Itagüí

Itagüí- Antioquia

David Arango está siendo acusado por la fiscalía por el delito de homicidio agravado en grado de tentativa. Hecho violento cometido contra su madre el pasado 30 de diciembre de 2025 en el barrio Triana del municipio de Itagüí, sur del Valle de Aburrá.

Por estos hechos y luego de la captura del sindicado, un juez de control de garantías ordenó detención en centro carcelario desde donde deberá seguir afrontando el proceso judicial en su contra, pese a que no aceptó el cargo imputado por la Fiscalía.

Según el ente investigador, David Arango apuñaló en varias oportunidades en el pecho, tórax y la espalda a su madre de 75 años y a quien dejó gravemente herida. La víctima fue llevada a un centro asistencial y recibió una incapacidad de 20 días.

“Mientras la amenazaba de muerte, Arango Villada le habría impedido a la víctima que saliera de la habitación a buscar ayuda. Luego de un descuido del procesado, la mujer logró esconder el arma y salir de su vivienda a pedir auxilio”, agregó la fiscalía en el reporte.