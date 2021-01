Leonardo Pico regresa a Santa Fe: “Es lindo que la gente quiera que vuelva”

Leonardo Pico, a falta de la firma, es nuevo jugador de Independiente Santa Fe. El boyacense llega del Junior de Barranquilla, club con el que no llegó a un acuerdo por su continuidad, pero salió en buenos términos.

En charla con El VBar Caracol, el centrocampista habló de su ilusión de llegar a Santa Fe, club en el que ya estuvo en 2016, pero no contó con la suerte de consolidarse como pieza importante en el entonces equipo de Gustavo Costas.

"Ya tengo todo arreglado con Santa Fe, pero no he firmado nada. Estoy en Tunja, tengo que ir a Bogotá. Tenemos un arreglo de palabra. Cuando me fui de Santa Fe sentí que pude haber dado mucho más, pero no tuve oportunidad de jugar tanto. No vengo como revancha, sino más maduro, es una linda oportunidad", aseguró.

Pico, que llega como jugador libre al cuadro ‘santafereño’, dejó una buena imagen en el ‘Tiburón’ de Barranquilla, por lo que las expectativas son altas para disputar la siguiente temporada con el subcampeón del 2020..

“Junior me ofreció renovar, pero no llegamos a un acuerdo. Tampoco es lo que salió en redes, eso no era. Al final no lo logramos y terminamos de la mejor manera", comentó.

Sobre las redes, Pico se refirió al rumor que corrió sobre una supuesta suma de dinero que estaba pidiendo para continuar en el Junior.

"En redes salió que yo estaba pidiendo como 300.000 dólares y eso no fue. Junior tenía prioridad, pero no llegamos a un acuerdo, no fue por plata", dijo.

Finalmente, sobre la actualidad de Santa Fe, resaltó que el técnico Harold Rivera ha logrado consolidar un equipo competitivo, muestra de ello fue llegar a la final y ser el mejor en el todos contra todos.

"Santa Fe hizo las cosas muy bien este año, tiene un gran técnico que posicionó al equipo donde tiene que estar. Es lindo que la gente me diga que quiere que vuelva", señaló.